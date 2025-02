Carlos Sainz domina la seconda giornata di test in Bahrain. Lo spagnolo gira con il miglior tempo, 1’29″348, e chiude la sessione di prove davanti a Lewis Hamilton (1’29″379, il più veloce nella mattinata). Terzo invece Charles Leclerc in 1’29″431 (per il monegasco anche una buona simulazione gara con tempi costanti e vicini a quelli della McLaren), poi Russell (1’29″778) e Antonelli (1’29″784). Segnali incoraggianti dalle Ferrari, nonostante le considerazioni sui crono rimangano relative in giornate di questo tipo. In chiusura della seconda giornata di prove, attenzione alle simulazioni di gara. Da segnalare come la McLaren abbia messo in pista un passo clamoroso con Lando Norris, arrivato dopo 57 giri con oltre un minuto d’anticipo rispetto al vincitore dell’ultima edizione del Gran Premio del Bahrain, Max Verstappen.

Nelle curve veloci, la McLaren è parsa al momento avere una migliore connessione tra anteriore e posteriore. La Ferrari, invece, ha un piccolo slide da controcurva in uscita. Non un problema particolarmente fastidioso, ma dopo diversi giri la situazione può diventare più spigolosa. Dal canto suo, la Mercedes si è dimostrata ottima sull’anteriore, meno sul posteriore. Russell e Antonelli hanno così centrato rispettivamente il quarto e quinto tempo. La Red Bull deve invece rivedere alcune cose. Lawson ha avuto diversi intoppi nella mattinata (problemi di affidabilità legati a una perdita d’acqua) e tra meno di 24 ore sarà in pista il solo Verstappen che testerà nuove parti della RB21 annunciate dal direttore tecnico Waché. Domani, sempre in Bahrain, sono in programma le ultime 8 ore di test pre stagionali, con le scuderie che andranno a caccia di ulteriori dati per essere poi pronti per la gara di Melbourne in programma il weekend del 14-16 marzo.