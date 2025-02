Una locura. Gol e follia nella semifinale di andata di Copa del Rey tra Barcellona e Atletico Madrid. Il match, caratterizzato da rimonte e contro-rimonte, finisce con un pazzesco pareggio per 4-4, con gli uomini del Cholo Simeone che agguantano il pari nel finale. I discorsi qualificazione sono quindi rimandati alla gara di ritorno in programma al Wanda Metropolitano il prossimo 2 aprile.

Nemmeno il tempo di calciare il primo pallone che gli ospiti passano subito in vantaggio con Julian Alvarez che sfrutta una torre dell’ex Lenglet e buca Szczesny. Il raddoppio arriva dopo 5 minuti con l’argentino che questa volta fornisce l’assist per il gol di un altro ex, Griezmann. Il Barcellona non molla e riesce a ribaltare il risultato già nel primo tempo: Pedri accorcia le distanze al 19esimo, Cubarsi pareggia al 21esimo e Martinez porta i padroni di casa avanti al 41esimo.

Il primo tempo si conclude quindi col Barça che completa la rimonta portando il punteggio sul 3-2. Nella seconda frazione di gioco, al 74esimo Lewandowski sembra chiudere i conti in favore dei blaugrana. Ma 10 minuti dopo arriva il gol di Llorente che riapre i giochi. In pieno recupero, al 93esimo, il pari finale porta la firma di Sorloth. È stata sicuramente una delle partite più divertenti della stagione, ma un po’ come successo nel folle 4-4 tra Inter e Juventus di ottobre ci sono due filosofie di pensiero quando si assiste a gare simili. Meglio soffermarsi sullo spettacolo e sull’adrenalina, oppure sottolineare come la fase difensiva di entrambe le squadre sia stata di basso livello?