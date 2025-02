“Poco fa ho visto un video postato dal presidente Donald Trump. Sono franco: l’ho trovato allucinante. Gaza trasformata in una Miami mediorientale, dollari che volano dalle mani di un sorridente Elon Musk, Netanyahu che sorseggia un cocktail a bordo piscina anziché rispondere dei suoi crimini davanti alla Corte penale internazionale. Si tratta di una provocazione gratuita, un insulto a una popolazione che conta oltre 45mila vittime per una mattanza sconsiderata su cui la comunità internazionale ha taciuto per oltre un anno”, Lo scrive sui social Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.

“Il raggiungimento della tregua era stato un passaggio importante portato a casa dalla presidenza statunitense, ma non possiamo passare dall’indifferenza per il massacro a strampalati piani per il futuro di Gaza, prosegue Conte. E anzi anticipo che il governo italiano e tutti i governi che hanno a cuore il diritto internazionale dovrebbero attivarsi per evitare che Israele concentri le sue mire espansioniste sulla Cisgiordania, che è il nuovo fronte caldo”. “Serve rispetto per la Palestina e i palestinesi, non fughe in avanti, ironie o provocazioni”, conclude il leader dei 5 Stelle.

“Sotto le macerie di Gaza ci sono ancora cadaveri e Trump lancia un video che non è solo una macabra provocazione e una totale mancanza di rispetto. È un progetto politico spietato e crudele per una popolazione massacrata e un attentato spregiudicato all’accordo di tregua. Con violenze che purtroppo stanno continuando in Cisgiordania, dove 40mila persone sono state costrette a fuggire per mettersi in salvo dalle violenze dei coloni appoggiati dal governo Netanyahu. Gaza appartiene ai palestinesi e i miliardi di dollari di Musk e Trump non potranno mai negarlo”, afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Questa notte è accaduto un fatto ignobile: il presidente degli Stati Uniti ha postato un video nel quale trasforma Gaza in un luogo di divertimenti, in cui i dollari cadono dal cielo, in cui i bambini di Gaza vanno in giro con palloncini con l’effige di Trump, mentre lui prende un cocktail in piscina insieme a Netanyahu. Ecco, noi riteniamo questa operazione di Trump un’operazione schifosa, disgustosa”. Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo in Aula alla Camera. “So che abbiamo un ministro degli Esteri ma in questo caso è necessario che la premier Meloni venga in aula a riferire sulla politica estera e sul futuro della Palestina considerati i rapporti cordiali che la presidente ha con il presidente americano Donald Trump”, aggiunge.

“Mi associo alla richiesta dei colleghi di un intervento il prima possibile del presidente del Consiglio Meloni per chiarire quale sia la posizione italiana, se ce n’è una”. Così il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova, commentando in aula alla Camera il video di Trump. “Il video di Trump su Gaza, indegno e ridicolo, da un lato rappresenta il delirio di ego fuori controllo; dall’altro sancisce il fatto che gli Usa non sono più un partner per le democrazie occidentali. Attrezziamoci rapidamente in Italia e in Ue per affrontare lo tsunami che arriva”, dice il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Il vero video aberrante arrivato da Gaza riguarda l’esposizione dentro scatole nere dei corpi della famiglia Bibas”, commenta invece il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.

Intanto oltre 200 ebrei italiani hanno lanciato un appello (pubblicato su alcuni quotidiani) contro il piano di deportazione dei palestinesi da Gaza. “Ebree ed ebrei italiani dicono no alla pulizia etnica, l’Italia non sia complice”, di legge nell’appello che condanna anche le violenze “del governo e dei coloni israeliani” nella Striscia e in Cisgiordania. L’iniziativa è del “Laboratorio Ebraico Antirazzista e Mai Indifferenti” e di “Voci ebraiche per la pace”, associazioni che si battono “per una pace giusta in Medio Oriente”.

Martedì il vicepresidente del Parlamento israeliano Nissim Vaturi, del partito Likud del premier Netanyahu, ha affermato che i palestinesi “sono feccia, subumani, nessuno al mondo li vuole. I bambini e le donne vanno separati, e gli adulti eliminati“.