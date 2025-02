Personaggio ombroso e controverso, poco avvezzo alle copertine eppure capace di far discutere anche quando deve semplicemente stilare la sua personale top 11 di sempre. Karim Benzema ha scatenato il web dopo il suo ultimo video pubblicato con Tnt Sports, in cui ha scelto appunto ruolo per ruolo i migliori calciatori secondo il suo gusto personale. E ha clamorosamente escluso sia Cristiano Rolando che Leo Messi.

Fanno rumore entrambe le esclusioni. Benzema è stato grande rivale di Messi in tanti Real–Barcellona, ma è stato soprattutto compagno di CR7 a Madrid: insieme con i Blancos hanno vinto tantissimo, anche se l’attaccante francese è esploso definitivamente (fino a vincere il Pallone d’Oro e diventare per alcuni anni il miglior centravanti al mondo) quando Ronaldo ha fatto le valige ed è volato alla Juventus.

Però, se tutto il mondo si chiede chi sia meglio tra Cristiano Ronaldo e Messi, Benzema risponde escludendoli semplicemente dalla sua top 11. L’attaccante francese, che oggi è primo in classica in Saudi League con l’Al Ittihad, ha scelto se stesso per l’attacco, facendosi affiancare da un altro Ronaldo: il Fenomeno brasiliano. E poi da Ronaldinho, invece che da Messi. A centrocampo un trio francese, in difesa tanti suoi ex compagni al Real Madrid, ai quali evidentemente Benzema è rimasto più affezionato.

La top 11 di Benzema

Portiere: Neuer

Difesa: Dani Alves, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo

Centrocampo: Pogba, Makelele, Zidane

Attacco: Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Benzema