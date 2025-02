Da quando è scoppiata l’ultima guerra in Ucraina, il 24 febbraio 2022, nel dibattito internazionale si è parlato soprattutto di massimi sistemi: nuovi ordini mondiali, scontri tra potenze, linee del fronte che si muovono e grandi raid. Ma, in particolare negli ultimi mesi, pochissimo si è parlato dei civili. Che impatto ha avuto questo conflitto sulle persone dei territori colpiti?

La regione del Donetsk, in guerra dal 2014 e parzialmente occupata dalla Russia, ha visto in questi ultimi 11 anni un progressivo deterioramento delle condizioni sociali ed economiche. Situazione che si è aggravata con l’ultimo conflitto. E proprio qui lo staff di Emergency da quasi un anno garantisce le cure primarie ed essenziali in 13 villaggi in una delle aree più colpite, nella provincia di Kramatorsk, colmando così la distanza tra il sistema sanitario e la popolazione. Delle condizioni e delle sofferenze dei civili parleranno in diretta Dario Lupica Spagnolo, infermiere e coordinatore delle attività sul campo in collegamento dall’Ucraina, insieme ai giornalisti Giulia Zaccariello e Gianni Rosini.

La diretta fa parte di una serie di appuntamenti in diretta che ilfattoquotidiano.it ha deciso di dedicare al lavoro dell’ong nel mondo. Qui la prima puntata dalla Striscia di Gaza, e qui quella dedicata all’impegno in Afghanistan.

A questo link puoi unirti alla campagna R1pud1A di Emergency contro la guerra.

Tutti i progetti di Emergency in Italia e nel mondo