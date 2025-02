Qual è il prezzo di questi ultimi 15 mesi di guerra nella Striscia di Gaza? Oltre al numero catastrofico di vittime, più di 47mila e 500 palestinesi uccisi dall’esercito israeliano e una quantità di feriti e mutilati, i bombardamenti hanno reso Gaza un luogo inabitabile, una distesa di macerie. Con ospedali gravemente danneggiati, infrastrutture azzerate, servizi al minimo e i diritti, quelli basilari di ogni essere umano, negati. Quali sono i bisogni della popolazione palestinese in questo momento, a oltre 20 giorni dal cessate il fuoco? Si potrà mai tornare a una realtà che possa avvicinarsi a un’idea di normalità? Come vivranno le nuove generazioni dopo il trauma fisico e psicologico di questi mesi di violenze, sofferenze e devastazioni inimmaginabili? E quali sono le difficoltà che incontrano gli operatori umanitari in questo contesto?

Ne parlano in diretta Eleonora Colpo, infermiera di Emergency collegata dalla Striscia di Gaza, Alessandro Manno, responsabile Paese per Emergency, e i giornalisti de ilfattoquotidiano.it Gianni Rosini e Giulia Zaccariello. Si tratta del primo di 4 appuntamenti settimanali, che ilfattoquotidiano.it dedicherà all’impegno dell’ong fondata da Gino Strada nel mondo.

Il team di Emergency è impegnato nella Striscia da agosto del 2024, per offrire assistenza sanitaria di base alla popolazione martoriata dalla guerra. A fine gennaio ha aperto una nuova clinica nella località di al-Qarara, nel governatorato di Khan Younis, all’interno della cosiddetta area umanitaria definita dall’esercito israeliano, offre primo soccorso, assistenza medico-chirurgica di base per adulti e bambini, attività ambulatoriali di salute riproduttiva e follow up infermieristico post-operatorio, stabilizzazione di emergenze medico-chirurgiche e trasferimento presso strutture ospedaliere a un bacino di diecimila persone.

A questo link puoi unirti alla campagna R1pud1A di Emergency contro la guerra.

Tutti i progetti di Emergency in Italia e nel mondo