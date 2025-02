Firenze si prepara a un intenso fine settimana all’insegna della break dance e della cultura Hip Hop. Il 26 e 27 aprile la Stazione Leopolda accoglierà una serie di eventi dedicati al breaking. L’apice sarà il Red Bull BC One Cypher Italy, la finale nazionale della competizione di breaking più prestigiosa al mondo e che vedrà scontrarsi in battle 1vs1 i 16 migliori b-boy e le 8 più forti b-girl della scena italiana. I vincitori della competizione di Firenze conquisteranno la possibilità di partecipare alla Red Bull BC One World Final, che quest’anno si terrà a Tokyo, in Giappone, il prossimo 9 novembre.

Gli altri eventi in programma daranno al pubblico l’opportunità di immergersi nella cultura Hip Hop in tutte le sue sfaccettature. Ci saranno numerose attività, sfide e spettacoli: un’occasione per respirare l’autenticità di questa cultura dinamica e in continua evoluzione. Il weekend del 26-27 aprile a Firenze non sarà solo una prestigiosa competizione, ma una vera e propria festa collettiva del breaking e dell’Hip Hop. La Stazione Leopolda di Firenze diventerà il centro di questa esperienza che fonde musica, arte e danza.

Credit Photo: Mauro Puccini / Red Bull Content Pool