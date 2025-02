Campagna elettorale in chiusura in Germania dove a Berlino è andata in scena una manifestazione neonazista. L’ultimo sondaggio condotto da Insa per il quotidiano Bild alla vigilia delle elezioni vede la Cdu-Csu sempre prima, ma sotto la soglia del 30%, seppur di poco (29,5%). Per il leader Cdu Friedrich Merz sarebbe fondamentale ottenere almeno il 30 per poter condurre le trattative da una posizione di maggiore forza. Sarebbe comunque un risultato importante: nel 2021 i conservatori si fermarono al 24,1%. Seconda si attesa Alternative fuer Deutschland (Afd) che al 21% e raddoppia i voti del 2021 (10,3%).

I socialdemocratici di Olaf Scholz sono dati al 15%, perdendo oltre dieci punti rispetto alle scorse elezioni (25,7%). I Verdi di Robert Habeck si fermano al 12,5% (nel 2021 arrivarono al 14,8%), mentre sorride la Linke al 7,5% rispetto al magro 4,9% del 2021, quando non raggiunse la soglia di sbarramento ma entrò in parlamento solo grazie ad alcune norme della legge elettorale. In lotta per entrare nel nuovo Bundestag il gruppo di Sahra Wagenknecht (Bündnis Sahra Wagenknecht) con il suo 5% e i liberali della Fdp che con il 4,5% vedono crollare il risultato del 2021 (11,5%) e resterebbero fuori dal parlamento. Più partiti entrano al Bundestag più complicata si fa la possibilità di una coalizione “a due gambe”, con soli due partiti: non è detto che una coalizione tra conservatori e socialdemocratici, l’esito più atteso di queste elezioni, possa avere una maggioranza. Trattative tra tre forze politiche potrebbero essere complicate e richiedere più tempo.

L’Unione (Cdu-Csu) chiude la sua campagna a Monaco di Baviera. Il cancelliere Olaf Scholz, candidato per l’Spd, incontrerà i cittadini in occasione di diversi eventi a Potsdam e nel Brandeburgo. L’AfD di Berlino festeggerà la fine della sua campagna elettorale a Prerower Platz. A Berlino prevista anche una manifestazione dell’estrema destra “contro l’estremismo di sinistra e la violenza motivata politicamente” organizzata dall’ex politico locale dell’AfD di Aquisgrana Ferhat Sentürk, migrante turco. Sono previste diverse contro-manifestazioni in risposta all’evento neonazista di Sentürk. Si terrà una protesta con lo slogan “Contro il fascismo” da Schiffbauerdamm alla stazione ferroviaria principale. Le ‘Nonne contro la destra’ hanno annunciato che terranno una veglia davanti alla sinagoga in Oranienburger Strasse. La polizia di Berlino è ha previsto un’ingente operazione per garantire la sicurezza. Solo ieri davanti al Memoriale della Shoah un 19enne siriano ha accoltellato un turista spagnolo perché intendeva colpire gli ebrei.