È un siriano 19enne richiedente asilo l’uomo che venerdì sera ha accoltellato un turista spagnolo di 30 anni davanti al Memoriale della Shoah a Berlino. La procura di Berlino ha confermato all’agenzia tedesca Dpa l’indiscrezione precedentemente pubblicata dalla Bild. Secondo il quotidiano Bild gli inquirenti ritengono che il giovane abbia agito spinto da ideologia estremista islamica. Il giovane, scrive Bild, vive in una struttura per i rifugiati a Lipsia. L’attacco sarebbe “motivato politicamente”. Al momento dell’arresto il sospettato era tornato nella zona dove era avvenuto l’attacco e aveva le mano sporche di sangue. La procura ha poi confermato la matrice antisemita dall’assalto come emerso dalle sue dichiarazioni rilasciate alla polizia: volvae uccidere degli ebrei. (ANSA).

Si tratta del terzo attentato compiuto in Germania nel giro di tre pochi mesi. Il 13 febbraio a Monaco un 24enne afghano – che sembrava integrato – si era lanciato con la sua auto contro la folla. Due giorni dopo un bimba e la madre erano morte per le conseguenze delle ferite. La Germania, che il 23 febbraio andrà al voto, era già stata colpita da un attacco avvenuto con le stesse modalità di quello di Monaco: il 20 dicembre Taleb Al Abdulmohsen, 50 anni, medico psichiatra nato in Arabia Saudita e trasferitosi in Germania nel 2006 durante la formazione specialistica con un permesso di soggiorno permanente, ha falciato la folla ai mercatini di Natale di Magdeburgo, uccidendo 5 persone e ferendone più di 200. Attivista anti-Islam e simpatizzante di Afd, accusava la Germania di volere islamizzare l’Europa.

Intanto la polizia di Potsdam conferma all’Ansa di aver rimosso “quello che presumibilmente è esplosivo” da un’abitazione nella città. Non ci sono ancora dettagli sulla natura dell’esplosivo. Si tratta di un’operazione condotta dopo l’arresto di un giovane ceceno accusato di pianificare un attentato all’ambasciata israeliana in Germania. L’uomo è stato fermato giovedì all’aeroporto Ber-Willy Brandt di Berlino dove stava per imbarcarsi su un volo per la Turchia. Secondo gli inquirenti 18enne pianificava un attentato all’ambasciata israeliana a Berlino. Le indagini, come riferisce l’agenzia Dpa, si sono orientate verso la pista dell’estremismo islamista.