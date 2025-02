“Se la domanda è “Il Papa è fuori pericolo?”. No, ancora no. “Ma è in pericolo di vita, adesso?”. La risposta, ancora una volta, è no”. A dirlo è il suo chirurgo, il professor Sergio Alfieri, nel corso di un incontro con i giornalisti nell’atrio del Policlinico Gemelli, dove il pontefice si trova ricoverato ormai da una settimana. Pochi minuti fa, racconta il medico, il capo della Chiesa cattolica “è uscito dalla stanza per andare in cappella, a pregare. La testa è quella di un sessantenne, forse di un cinquantenne. Legge, firma documenti, ci fa battute. L’altro giorno gli ho detto: “Buongiorno, Santo padre”. E lui mi ha risposto: “Buongiorno, santo figlio“. Tanto per dire…”.

“Il Santo Padre ha sempre voluto che sulla sua salute venisse detta la verità“, ha sottolineato il chirurgo parlando dei bollettini medici diffusi nei giorni scorsi. Certo, la bronchite cronaca “rimane, il Papa lo sa, ha detto “mi rendo conto che la situazione è grave“. A volte gli manca il respiro e la sensazione non è piacevole per nessuno”, spiega il medico. Pronosticando che Francesco resterà al Gemelli “almeno tutta la prossima settimana“: “Rimarrà qui tutto il tempo necessario affinché possa tornare a Santa Marta e proseguire la terapia in sicurezza. In questo momento non abbiamo riferimenti su quando potrebbe essere dimesso. Abbiamo visto miglioramenti, ma basta pochissimo per potersi squilibrare. Impossibile dare una tempistica. Adesso non lo rimandiamo lì, anche perché se lo mandiamo lì si rimette a lavorare come prima… deve uscire che sta bene, e noi lavoriamo per questo”.

In ogni caso, spiega, il paziente “non è attaccato a nessun macchinario. Quando ha bisogno, quando ci sono queste crisi asmatiche che ogni tanto ha, mette i naselli per un po’ di ossigeno, ma sta a respiro spontaneo e si alimenta, mangia regolarmente e con appetito. Non è allettato, ogni tanto si alza e va in poltrona a lavorare”. Alfieri poi ha spiegato il pericolo più grave dell’infezione polimicrobica ai polmoni che ha colpito il Papa: “Il vero rischio è se questi germi, virus, miceti e batteri, che oggi sono nelle vie respiratorie e nei polmoni, passassero nel sangue. Oggi non ci sono, ma se per sciagura uno di questi germi dovesse passare nel sangue ci sarebbe una sepsi. Questo è il vero rischio che può correre una persona della sua età”. L’infezione “per il momento è contenuta“, ha aggiunto il dottor Luigi Carbone, un altro dei medici dell’equipe. “Dobbiamo essere concentrati a superare questa fase qui. Vediamo la tempra del Santo Padre, non è una persona che molla”.