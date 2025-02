Sette giorni. Di fake news sulle sue reali condizioni di salute, di futuro del pontificato, di date del prossimo conclave e di bollettini medici e non solo. Che confermano come la condizione clinica di Papa Francesco sembra in lento ma costante miglioramento dopo una settimana di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. L’ultima conferma è arrivata con la consueta nota mattutina della Sala Stampa Vaticana, che ha parlato di “notte trascorsa bene”, con Bergoglio che “questa mattina si è alzato e ha fatto colazione”. Il Papa, hanno continuato le fonti vaticane, continua a ricevere i collaboratori più stretti e a svolgere un po’ di lavoro, passa il tempo tra il letto e la poltrona e respira autonomamente. Ciò non toglie, come si leggeva nel bollettino di ieri, che le condizioni restano stazionarie, quindi ancora complesse a causa della polmonite bilaterale.

Su quanto accadrà nei prossimi giorni, invece, le solite fonti vaticane (non si parla quindi di una nota ufficiale) hanno sottolineato che “tra oggi e domani si capirà come il Papa sta reagendo alla nuova terapia”. Da questo dato di fatto, poi, si potrebbe evincere una previsione reale dei giorni di ricovero al Gemelli per Francesco. Fino ad ora, secondo quanto risulta al Fatto Quotidiano si era parlato di un periodo non inferiore alle tre settimane: va da sé che, qualora il ricovero venisse accorciato, si tratterebbe di un’ottima notizia. Restando al futuro prossimo, invece, non può che esserci ancora “incertezza” sulla formula dell’Angelus di domenica di Papa Francesco. Col Pontefice ancora in ospedale, potrebbe replicarsi la modalità della scorsa settimana quando Bergoglio ha diffuso il testo scritto. “Non è ancora stato stabilito se il Papa potrà guidare l’Angelus e in quali modalità” ha riferito il portavoce vaticano, Matteo Bruni, in un aggiornamento sulle attività del Pontefice ricoverato al Gemelli da una settimana. Domenica scorsa Bergoglio, ascoltando le prescrizioni dei medici di “riposo assoluto”, non ha tenuto l’Angelus facendo però conoscere il suo pensiero per iscritto nel quale ringraziava tutti i fedeli del mondo per le preghiere e i medici che lo hanno in cura e rinnovando il suo appello per la pace nel mondo. Non è da escludere che si ripetano le modalità di domenica scorsa.