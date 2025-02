“Il presidente Trump ha ragione a ignorare Zelensky e a decidere per la pace indipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina per la corruzione del presidente ucraino, che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati“. Lo scrive su X Elon Musk, proprio mentre il capo della Casa Bianca definisce “non molto importante” la presenza del leader di Kiev ai futuri colloqui di pace tra gli Usa e il presidente russo Vladimir Putin. Il patron di Tesla accusa Zelensky di non aver ancora indetto le elezioni presidenziali, nonostante il suo mandato – iniziato nel 2019 – sia scaduto da quasi un anno: “Se fosse davvero amato dal popolo ucraino, indirebbe le elezioni. Sa che perderebbe in maniera schiacciante, nonostante abbia preso il controllo di tutti i media ucraini. In realtà è disprezzato dal popolo ucraino, motivo per cui si è rifiutato di indire le elezioni”, attacca.

Musk ha inoltre promesso di “riparare” una funzionalità del suo social network, le community notes, cioè la possibilità di intervenire con dei commenti per contestualizzare o smentire le informazioni contenute nei tweet. L’annuncio segue gli interventi in difesa dell’Ucraina da parte di molti utenti dopo le critiche di Trump, che ha definito il presidente ucraino Zelensky un dittatore. “Purtroppo le community notes vengono utilizzate sempre di più dai governi e dai media tradizionali. Risolveremo questo problema”, ha scritto.