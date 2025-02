Tutta Roma è proiettata verso Nyon: alle ore 13 il sorteggio di Europa League potrebbe decretare il primo storico derby della Capitale in una competizione europea. Lazio e Roma sono le uniche due italiane rimaste. I biancocelesti sono la prima testa di serie, i giallorossi invece si sono guadagnati l’accesso agli ottavi battendo il Porto ai play-off. La Roma, se si evitasse il derby, pescherebbe gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. Per la Lazio invece i cechi del Viktoria Plzen.

Segui la diretta del sorteggio di Europa League



Lione vs Steaua Bucarest

Eintracht Francoforte vs Ajax

Rangers vs Fenerbahce

Olympiacos vs Bodo Glimt

Comincia il sorteggio.

Sarà Aritz Aduriz a pescare le palline nell’urna.

Presentate tutte le 16 squadre rimaste in gioco agli ottavi.

A Nyon è cominciata la cerimonia per il sorteggio di Europa League.

Alle ore 13 nell’urna di Nyon saranno presenti le 8 vincitrici degli spareggi dei playoff che saranno accoppiate alle prime 8 classificate della fase a campionato. Queste ultime, in quanto teste di serie, giocheranno il ritorno in casa. L’andata è prevista giovedì 6 marzo, il ritorno sarà il 13 marzo.

I possibili incroci agli ottavi di finale di Europa League

Lazio vs Roma o Viktoria Plzen

Athletic Bilbao vs Roma o Viktoria Plzen

Manchester United vs Real Sociedad o Az Alkmaar

Tottenham vs Real Sociedad o Az Alkmaar

Il tabellone della Europa League 2025

Le otto squadre teste di serie, compresa la Lazio, saranno inserite in un tabellone che è già predefinito. Con il sorteggio, quindi, verrà stabilito il percorso di ogni squadra fino alla finale, come fosse un torneo tennistico.