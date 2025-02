“Avere grandi giocatori aiuta, avere Dybala nel tuo arco vuol dire tanto perché oltre a essere un leader carica la squadra“. Con queste parole l’allenatore della Roma Claudio Ranieri esalta la prestazione dell’argentino contro il Porto nei playoff di Europa League. Grazie a una sua doppietta, e al gol di Pisilli, i giallorossi hanno staccato il pass qualificazione battendo i portoghesi per 3-2 all’Olimpico. Ora, negli ottavi di finale, potrebbero sfidare il temibile Athletic Club o la Lazio, per quello che sarebbe il primo storico derby di Roma in una competizione europea.

“È grazie a Paulo che abbiamo recuperato la partita. Io non sono entrato negli spogliatoi sennò impazzivo oggi, quando prendo un gol divento pazzo, figuratevi due”. Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Roma non si è capacitato delle due reti subite: “Vedevo i ragazzi che si allungavano e mi chiedevo dove stessero andando. Questa è un gruppo che deve diventare squadra. Abbiamo preso gol e c’è stata la reazione grazie a Dybala”, ha aggiunto Ranieri che al di là di tutto si è detto soddisfatto della qualificazione. “Ci sono indubbiamente margini di miglioramento. Io sono super contento, ma bisogna migliorare. Lo sanno tutti che prendiamo gol su ripartenza, non capisco perché concediamo questi spazi. Stiamo vincendo 3-1, non è ammissibile una cosa del genere”, ha proseguito l’allenatore prima di rivelare come l’argentino ha dato una svolta alla gara: ” I suoi compagni hanno dato tutto, ma lui accende, è la miccia, la bomba, è tutto. Si diverte, sta bene fisicamente e io sono contento di averlo”.