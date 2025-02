Numeri. Contano tanto nelle domeniche bestiali: prima, seconda e terza categoria, l’età degli under, le distinte, i cartelli delle sostituzioni. Al solito poi ci sono le solite degenerazioni: under che diventano ultra over, minuti di recupero che diventano o troppi o troppo pochi, numeri di maglia che cambiano in vista delle sostituzioni, o almeno ci si prova. Poi è chiaro: la base è che nelle domeniche bestiali tutto è equivocabile, anche il concetto stesso di numero.

SE PIOVE PORTEREMO ANCHE L’OMBRELLO

Vuoi che la pioggia non diventi occasione per declinare al meglio le domeniche bestiali? Eh sì, in fin dei conti basta proteggersi, portandosi un ombrello. Come evidenziato dalla multa di 250 euro comminata al Visciano, Seconda Categoria Girone C: “Al termine della gara un tesserato della società ospitante apriva i cancelli che portano al TDG ed alcuni soggetti non presenti in distinta accedevano al campo e tentavano di colpire il DDG con alcuni ombrelli”.

BIMBI CONTRO PAPÀ

Old is gold: già, e quale campo migliore di quello da calcio per far valere questo detto? Una bella partita dei papà contro i ragazzini, che magari fanno anche gli spacconi prima di giocare…e di prendere una robusta lezione: 9 a 0 per i papà. Che problema c’è? Che la partita in questione è Camerun – Repubblica Centrafricana, valida per la Coppa d’Africa Under 17, e che i “papà” in questione avrebbero dovuto essere una squadra di ragazzini, appunto. E’ l’accusa che muove lo staff della Repubblica Centrafricana: “Il loro portiere rinviava fino all’area avversaria: non è normale che un ragazzino di 16 anni abbia questa potenza. Abbiamo giocato contro dei papà”, ha accusato il vice allenatore dei centrafricani Jean Louis Botekahe.

MINUTO PIÙ MINUTO MENO

E se i numeri dell’età in fin dei conti non sono così importanti lo stesso si può dire di quelli che servono per misurare il tempo. Ad esempio l’arbitro zambiano Janny Sikazww si distinse per aver fischiato la fine di Tunisia-Mali di Coppa D’Africa 2022 al minuto 85. Come racconta la pagina Facebook il Terzo Mondo del Calcio, è riuscito a fare anche meglio l’arbitro mauriziano Ganesh Chutooree, fischiando al minuto numero 82 la fine di una gara tra coppa delle Mauritius…magari noiosa.

NESSUNO SE NE ACCORGERÀ

Ti cacciano ma non vuoi proprio abbandonare il campo. La partita è troppo importante e la squadra ha bisogno di te. Che fare? Provare a far uscire un compagno di squadra al posto tuo, semplice! Ci ha provato Andrea Talamo della Rivarolese 1906, squadra di Promozione Piemonte, che però ha rimediato tre giornate di squalifica: “Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell’arbitro e, con successiva azione antisportiva, dopo il provvedimento disciplinare cercava di far uscire dal campo un diverso giocatore al posto suo”.