Caos in Portogallo in occasione della prima tappa della Volta Algarve. Nel rettilineo finale della Portimao-Lagos, frazione di 192 km, gran parte del gruppo – in assenza di barriere – ha sbagliato strada e si è ritrovato su un percorso parallelo al traguardo. Filippo Ganna, che ha imboccato la strada giusta insieme a un’altra manciata di corridori, ha così trionfato in solitaria davanti al francese Romain Gregoire e allo svizzero Jan Christen tra lo stupore generale. Una gioia breve quella del corridore piemontese, perché poco dopo gli organizzatori della corsa portoghese hanno annunciato l’annullamento della tappa.

Ma com’è potuto succedere? Nei pressi di una rotonda stradale, la maggior parte dei ciclisti ha imboccato l’uscita sbagliata, probabilmente seguendo la moto davanti al gruppo. Nelle interviste post gara, alcuni di loro si sono lamentati con gli organizzatori del fatto che la corsia non fosse sbarrata. I corridori hanno poi sottolineato che ritrovarsi lì è stato pericoloso, perché quella strada era aperta sia al pubblico che alle auto, forse memori anche di ciò che successe circa un paio di settimane fa durante la seconda tappa dell’Etoile de Bessèges quando i ciclisti si sono imbattuti in una vettura che viaggiava contromano. La giuria di gara ha quindi riconosciuto che la rotonda non era stata segnalata correttamente, perciò ha invalidato il risultato della tappa, così come la vittoria di Ganna.