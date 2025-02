Attimi surreali durante la seconda tappa dell’Etoile de Bessèges, corsa a tappe di ciclismo in terra francese. A 17 km dal traguardo, un’auto ha fatto irruzione sul percorso di gara da una strada secondaria non presidiata: la disperata marcia indietro della vettura non ha evitato l’effetto domino sul gruppo, lanciato a velocità elevata. Nessun corridore è stato direttamente colpito dall’auto in questione, ma i movimenti all’interno del gruppo e le frenate hanno causato alcune cadute.

Secondo RTBF (Radio-télévision belge de la Communauté française), si è ritrovato a terra il belga Maxim Van Gils, rivelazione della stagione 2024 sulle classiche con un settimo posto alla Milano-Sanremo e un qaurto posto alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il 24enne, che è passato alla Red Bull-Bora-Hansgrohe questo inverno, è stato costretto al ritiro.

La vittoria di questa seconda tappa è andata al norvegese Soren Waerenskjold, al termine della quale il francese Paul Magnier, terzo, è riuscito a mantenere la sua maglia di leader, ventiquattr’ore dopo il successo nella tappa di apertura. “A due chilometri dal traguardo eravamo ancora in cinque in gruppo, ma ho gestito male l’ultima rotonda e poi sono stato bloccato. È però un buon terzo posto”, ha detto il 20enne che potrebbe ancora vincere proprio oggi, venerdì 7 febbraio, in una terza tappa semi-montuosa.