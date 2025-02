Ancora un brutto episodio sui campi da calcio padovani. Dopo gli insulti razzisti che hanno portato al Daspo di 5 anni per 2 calciatori del San Giorgio in Bosco, nella giornata di sabato 15 febbraio c’è stato un caso di violenza nel campionato Juniores: un giocatore espulso è stato aggredito all’ingresso degli spogliatoi, ricoperto di ferite sul volto con perdita di sangue.

A Torreglia (Padova), si è giocata la partita tra la formazione di casa e il Villa Estense, valida per il campionato provinciale under 19. Verso la fine del match, con le formazioni ferme sul punteggio di 3-3, due calciatori sono stati espulsi. Quello ospite, per avere colpito il petto dell’avversario con un paio di pugni, mentre quest’ultimo ha reagito prendendolo per il colletto e cercando di scaraventarlo per terra. In seguito al doppio cartellino rosso la gara è ripresa, ma al 92esimo il dirigente accompagnatore del Villa Estense si è rivolto all’arbitro per avvisarlo di un fatto sconcertante.

Il tutto viene ricostruito nel comunicato del giudice sportivo: “Un gruppo di quattro-cinque persone non identificate e in abiti borghesi era entrato nel corridoio che percorrono arbitro e squadre per raggiungere i rispettivi spogliatoi e ha aggredito il giocatore. Lo stesso direttore di gara notava che il cancello che separa gli spogliatoi dallo spazio pubblico era aperto”.

Dopo l’accaduto, i calciatori del Villa Estense, sotto shock per quanto successo, hanno chiesto di non proseguire la partita e l’arbitro ha quindi optato per l’interruzione anticipata del match. I carabinieri sono intervenuti solo in un secondo momento, quando molti giocatori avevano già lasciato l’impianto sportivo. In seguito, il giudice sportivo dopo aver compreso i motivi dello stop, ha decretato la sconfitta a tavolino per 3-0 del Torreglia, multato inoltre di 100 euro per responsabilità oggettiva “non avendo garantito l’ordine pubblico all’interno degli impianti sportivi di propria pertinenza, omettendo di adottare le cautele necessarie per impedire che persone estranee entrassero negli spogliatoi”.