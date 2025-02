Gli avevano dato della scimmia, ora ne pagheranno le conseguenze. Lo scorso 18 gennaio in Veneto, nel match del campionato provinciale Juniores tra Real Padova e San Giorgio in Bosco, un giocatore della formazione di casa era stato vittima di alcuni insulti razzisti provenienti dalla panchina degli ospiti. In lacrime, il giovane aveva chiesto al suo allenatore di essere sostituito. Identificati i colpevoli, il Questore di Padova ha emesso nei loro confronti due Daspo di cinque anni. “Nella giornata di venerdì 31 gennaio gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Padova hanno notificato i due provvedimenti di Daspo per cinque anni emessi dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio, nei confronti dei due giocatori, seduti in panchina, della squadra di calcio San Giorgio in Bosco che, nella giornata di sabato 18 gennaio, durante l’incontro di calcio contro il Real Padova, valevole per il campionato provinciale Juniores, presso il campo da calcio del Real Padova hanno offeso, con pesanti insulti anche a sfondo razziale tre giocatori della squadra avversaria”, si legge nel comunicato emesso dalla Questura di Padova.

In particolare, i due giovani calciatori del San Giorgio in Bosco hanno, a più riprese, discriminato per il colore della pelle ben tre giocatori del Real Padova con frasi del tipo: “non dovresti neanche essere qua, scimmia, negro”, mimando il gesto della scimmia. E ancora: “sei uno scherzo della natura, scimmia”. Uno dei due, inoltre ha pubblicato nella stessa serata un ulteriore commento offensivo e a sfondo razzista sul sito locale Tuttocampo.it: “Al Real Padova giocano più scimmie che persone in campo, sembrava di stare nella giungla”. Il messaggio è stato eliminato poco dopo, ma l’allenatore del Real Padova ha fatto in tempo a leggerlo e a salvarlo sul proprio cellulare.

Il giorno seguente è arrivato anche il comunicato della squadra ospite, che negava l’episodio. “A.S.D. San Giorgio in Bosco prende le distanze da quanto riportato da alcuni organi di stampa locale in merito a presunti episodi di razzismo occorsi durante la partita disputata sabato scorso con il Real Padova, nell’ambito del campionato provinciale juniores”, si legge in una nota sul sito del club. “Le frasi incriminate non sono state rilevate dal direttore di gara e risultano fermamente smentite dai propri tesserati“, aggiungeva il comunicato. Secondo il club, quindi, la parola “scimmia” non è mai stata pronunciata in campo. Una ricostruzione diversa da quella adottata dalla Questura.

“Occorre una riflessione da parte di tutti su quanto accaduto. Si tratta del terzo episodio verificatosi in poco più di un anno, in campi e contesti di gioco caratterizzati da giovanissimi sportivi, il cui agire dovrebbe essere ispirato unicamente allo spirito della sana rivalità e competizione, nel rispetto delle regole e soprattutto del prossimo, anche se avversario nella gara”, sottolinea il questore di Padova Odorisio. “Umanamente l’auspicio è che questi ragazzi si rendano conto della gravità delle loro condotte, acquisendo quella fondamentale consapevolezza del disvalore sociale del loro agire, affinché non abbiano a ripeterlo, e che, quantomeno, maturino un senso di ravvedimento per il proprio errore che li determini almeno a scusarsi con le vittime”, aggiunge.