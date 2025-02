La strana e pericolosa teoria di Jake Paul è stata enunciata nel podcast di Adin Ross: “Mike Tyson ha il Parkinson e si è curato con veleno di rospo“. Il 28enne ha sfidato Iron Mike, vincendo ai punti, nel discusso match d’esibizione andato in scena lo scorso 16 novembre in Texas. Come prevedibile, quest’affermazione ha sollevato una marea di reazioni di ogni genere. L’entourage dell’ex campione del mondo è stato di fatto costretto a intervenire per negare quanto sostenuto dallo youtuber.

“Sta benissimo. Mike è felice e perfettamente sano. Non ha il Parkinson né nessun’altra malattia”, hanno affermato il membro del team di Tyson riferendosi allo stato di salute del suo assistito. Lo stesso Jake Paul ha fatto subito retromarcia: “Mike Tyson non aveva il Parkinson, diamine. Ma perché Internet è così stupido? Mi sono espresso male. Volevo dire che usava un rospo per curare il suo dolore. Ne ha parlato molte volte. Proprio come me. Come molti altri”, ha scritto in un post sul proprio account X.

Nonostante questo ritorno sui suoi passi, le polemiche non si sono spente. “L’hai detto due volte. Non è che lo hanno inventato o riempito gli spazi vuoti. Lo hai detto, ti sei fermato e lo hai ripetuto. Non è colpa della fonte che lo ha riportato, è colpa tua“, uno dei commenti che hanno ottenuto più like sotto il post.

Ma per quale motivo lo youtuber ha tirato fuori questa storia del veleno di rospo? Il 12 novembre, a 4 giorni dall’incontro, Tyson venne intervistato da Rosie Perez per il magazine Interview. Il pugile spiegò proprio come l’aver assunto veleno di rospo lo abbia ispirato a scendere sul ring contro Paul: “Circa 7 anni fa, ho provato questa medicina spirituale. Lo estrai, lo strofini fino a quando non diventa sabbia fine, e poi lo fumi. A quel punto incontri Dio. E questo è ciò che Dio mi ha detto di fare, di sospendere la mia pensione per tornare sul ring contro Paul”. L’intervistatrice a quel punto era rimasta basita dalle sue parole, ma Tyson l’ha rassicurata: “Non si preoccupi, ho avuto uno sciamano con me. L’ho fatto più di 80 volte, anzi 90 probabilmente. Ci ha provato anche mia moglie. Tutto ciò che mi aiuta, lo dono a mia moglie, ai miei figli. L’ho regalato a tutti quelli che amo. Ho dato loro il rospo”.