Centrosinistra contro il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante il question time alla Camera, che ha avuto tra i remi all’ordine del giorno l’utilizzo di Paragon da parte della polizia penitenziaria. “Ministro ci stupisca – ha ironizzato il capogruppo di Iv Davide Faraone illustrando il quesito – non abbia paura di rispondere”. Dopo che Nordio ha risposto smentendo che la Polizia penitenziaria abbia mai fatto uso dello spyware di Paragon, Faraone ha replicano: “Ministro mi ha stupito, ma siamo nella Repubblica delle banane. Quello che ieri il sottosegretario Mantovano aveva secretato, lei oggi ce lo ha spiattellato. Siamo nelle mani di nessuno, non riuscite nemmeno a coordinarvi. Anziché costringerci a sfogliare la margherita, chiedendovi per ciascuna forza di polizia se avesse usato Paragon, dovreste rispondere con chiarezza. Qui c’è una storia da raccontare, diteci una volta per tutte cosa è accaduto“.