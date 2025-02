È salito a 18 il numero dei feriti in un incidente aereo avvenuto ieri all’aeroporto di Toronto, dove un aereo della Delta Airlines con a bordo 80 persone si è capovolto durante la fase di atterraggio. Lo ha riferito la compagnia aerea americana, secondo cui “le informazioni iniziali indicano che non ci sono vittime e che i 18 passeggeri feriti sono stati trasportati in ospedale”. Decollato da Minneapolis, il CRJ900 operato da Endeavor Air è stato coinvolto “in un incidente durante l’atterraggio” al Toronto Pearson International Airport, in un momento in cui “la pista era asciutta e non c’erano condizioni di vento trasversale”, ha spiegato il capo dei vigili del fuoco dell’aeroporto, Todd Aitken, precisando che “si sta ancora indagando sulle cause“.