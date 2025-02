Questo pomeriggio a Parigi l’Europa tenta di uscire dalla posizione di irrilevanza cui l’ha relegata la decisione di Donald Trump di parlare direttamente con Vladimir Putin per trovare una soluzione alla guerra russo-ucraina. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione informale tra i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, con il presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen e il segretario generale della Nato, Mark Rutte. “La riunione – recita un comunicato dell’Eliseo – mira ad avviare consultazioni fra i dirigenti europei sulla situazione in Ucraina e sui temi della sicurezza in Europa”. L’Eliseo aggiunge che i lavori “potranno prolungarsi in altri formati, con l’obiettivo di riunire tutti i partner interessati alla pace a alla sicurezza in Europa”. Questa mattina un portavoce dell’esecutivo Ue ha fatto sapere che in occasione dell’anniversario dell’inizio della guerra, il 24 febbraio, il collegio dei commissari sarà a Kiev.

Nell’attesa si registrano i posizionamenti tra gli Stati dell’Unione. L’Ungheria, ormai quasi una quinta colonna russa nelle istituzioni comunitarie, ha criticato l’iniziativa: “I leader europei che sostengono la guerra e sono contrari a Trump si riuniscono oggi a Parigi per bloccare gli sforzi di pace”, ha detto il ministro degli Esteri, Péter Szijjártó. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, “l’era della politica interventista è finita” ha aggiunto Szijjártó. “A differenza di coloro che si riuniscono a Parigi, che hanno alimentato l’escalation per tre anni, noi sosteniamo gli sforzi di pace”.

La mossa più interessante al momento è quella del Regno Unito, che è “pronto e disposto” a inviare truppe britanniche per il mantenimento della pace. Lo ha affermato il primo ministro Keir Starmer che in un articolo sul quotidiano Telegraph spiega che “garantire una pace duratura in Ucraina che salvaguardi la sua sovranità a lungo termine è essenziale” per dissuadere Putin da “ulteriori aggressioni”. E’ la prima volta che Starmer ha esplicitamente indicato che il Regno Unito è pronto a schierare le sue truppe in Ucraina. Non è la prima volta, invece, che Londra si allontana dall’orientamento prevalente negli Stati Ue: era accaduto sul tema dei dazi annunciati da Trump, quando Starmer aveva detto che in nessun caso il Regno Unito prenderebbe parte a una guerra commerciale contro gli Stati Uniti, principale alleato economico di Londra dopo la Brexit.

Anche il governo svedese apre alla possibilità di inviare peacekeeper in Ucraina, ha detto la ministra degli Esteri della Svezia, Maria Malmer Stenergard, in un’intervista radiofonica al programma P1 Morgon. Alla domanda se la Svezia, come il Regno Unito, sia pronta a mandare peacekeeper in caso di accordo di pace, la ministra ha risposto: “Non ci siamo ancora. Prima di tutto, è necessario negoziare una pace giusta e sostenibile che rispetti il diritto internazionale, che rispetti l’Ucraina e che garantisca, soprattutto, che la Russia non possa ritirarsi e costruire nuove forze e attaccare l’Ucraina o un altro Paese nel giro di pochi anni. Una volta che l’avremo ottenuta, dovremo assicurarci che la pace possa essere mantenuta e allora il nostro governo non escluderà nulla“.

La Polonia, invece, è netta: non invierà le truppe in Ucraina e continuerà a sostenere il suo vicino contro la Russia, ha affermato oggi il primo ministro Donald Tusk prima di volare a Parigi: “La Polonia sosterrà l’Ucraina come ha fatto finora: a livello organizzativo, in base alle nostre capacità finanziarie, umanitarie e militari. Non abbiamo in programma di inviare soldati polacchi nel territorio ucraino”.

Più cauta resta la Germania. Berlino ritiene “premature” le discussioni su un eventuale invio di truppe in Ucraina. “Noi abbiamo detto a più riprese che prima dobbiamo aspettare di vedere se e come la pace, come noi speriamo, si instaura in Ucraina – ha detto Christiane Hoffmann, portavoce del governo tedesco – Poi, noi potremo discutere delle condizioni e del modo in cui questo può essere organizzato”.

Secondo The Economist, gli Usa stanno pensando a un diverso tipo di forza di peacekeeping in Ucraina, che includa paesi non europei come Brasile o Cina, e che si collocherebbe lungo un’eventuale linea di cessate il fuoco come una sorta di cuscinetto. Secondo il settimanale il vicepresidente Usa JD Vance avrebbe detto agli europei che una forza composta solo da europei sarebbe meno efficace nel dissuadere la Russia dall’attaccare. La Russia si oppone però a qualsiasi dispiegamento di truppe straniere in Ucraina. Quindi, conclude l’Economist, l’amministrazione Trump dovrà costringere Vladimir Putin a fare delle concessioni.

A tirare i fili dell’azione diplomatica sono però gli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio è arrivato in Arabia Saudita, dove guiderà una delegazione Usa per colloqui diretti con funzionari russi. Per gli Usa ai colloqui dovrebbero partecipare, oltre a Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz e l’inviato speciale Steve Witkoff. Per quanto riguarda Mosca, invece, ieri Kommersant citava il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov.

Il Cremlino conferma che rappresentanti di Usa e Russia si incontreranno domani a Riad. “Oggi, su istruzione del presidente Putin, il ministro degli Esteri Lavrov e l’assistente presidenziale Yuri Ushakov voleranno a Riad. Si prevede che martedì si terrà a Riad un incontro con i loro omologhi americani, che sarà dedicato principalmente al ripristino dell’intero complesso delle relazioni russo-americane”, ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. Per Mosca non ha senso invitare gli europei ai negoziati: “Non so cosa i Paesi europei dovrebbero fare nei colloqui sull’Ucraina”, ha detto Lavrov. Che ha escluso qualsiasi “concessione territoriale” a Kiev: le truppe russe hanno invaso l’Ucraina nel febbraio del 2022 annettendo unilateralmente 4 regioni.

Mercoledì in Arabia Saudita arriverà anche Volodymyr Zelensky. Il suo portavoce ha detto che il presidente ucraino visiterà il paese con sua moglie come parte di una visita ufficiale “pianificata a lungo”. Zelensky ha annunciato il viaggio la scorsa settimana senza dare date, aggiungendo che non aveva intenzione di incontrare funzionari russi o statunitensi. Oggi in visita ad Abu Dhabi, il leader ucraino ha detto di aver discusso della mediazione degli Emirati arabi per scambi di prigionieri con la Russia. Zelensky ha affermato che l’Ucraina non è informata dei colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita e che Kiev “non riconoscerà” alcun accordo tra la Russia e gli Stati Uniti raggiunto senza di lui.