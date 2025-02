La decisione è stata presa a malincuore, perché il progetto era su base pluriennale, con un contratto rinnovato di recente (era ottobre) fino al 2027. Ma Fabio Pecchia, alla fine, è stato esonerato dal Parma. Fatale è stata per l’allenatore l’ultima partita, persa 1-0 contro la Roma, figlia di una prestazione tanto incolore quanto confusionaria: questa mattina, dopo una riunione tecnica, la dirigenza ha comunicato la decisione che presto sarà ufficializzata.

Il rendimento

Eppure di pazienza, ma soprattutto fiducia, nei confronti dell’allenatore ce n’è stata parecchia. Anche di fronte a un rendimento che nelle ultime sette partite è stato tragico: 2 soli punti in totale, su 21 a disposizione, e quattro sconfitte consecutive che hanno minato la consapevolezza di un gruppo giovane e di belle speranze, a cui forse manca un po’ di leadership per poter risolvere situazioni complicate. Per questo motivo a gennaio è stato subito acquistato un attaccante come Djuric, esperto di salvezze: è stato comprato da quel Monza che, curiosamente, è anche l’ultimo avversario battuto dal Parma in campionato (2-1 il 28 dicembre). Media punti finale: 0,8. Da salvezza risicata.

Non a caso ora la squadra si trova al terzultimo posto, un punto in meno rispetto all’Empoli e 3 dal Verona. Una situazione critica, che la società spera di risolvere dando una scossa all’ambiente cambiando un allenatore con cui, lentamente, è stata costruita la promozione dello scorso anno. Se, infatti, nella stagione 2023/2024 il Parma ha dominato la Serie B, non altrettanto felice era stato l’anno precedente, sempre con Pecchia in panchina. Ma il presidente Krause gli ha sempre dato fiducia e ha continuato (seppur con un po’ di ostinazione) anche in questo campionato, fino al dietrofront di questa mattina.

I possibili sostituti

Ora il nuovo amministratore delegato Cherubini (ex Juve) e il ds Pederzoli (peraltro in scadenza di contratto) dovranno trovare in fretta un sostituto credibile e soprattutto in grado di raggiungere l’obiettivo salvezza. Il profilo di Tudor, valutato, ha dei costi troppo alti, mentre ancora non sono stati contatti Ballardini o Iachini (sarebbe un ritorno), tutti profondi conoscitori della categoria. Resta anche il nome di Gabriele Cioffi, che sembrava a un passo dal trasferimento in Arabia all’Al-Ahli, prima che saltasse l’accordo. Valutazioni (frenetiche) in corso: attese a breve altre novità.