È il Parma la prima squadra ufficialmente promossa in Serie A in questa stagione. Nella festività dedicata ai lavoratori, che ha fatto da cornice alla 36esima e terz’ultima giornata del campionato di Serie B, è bastato un pareggio in trasferta contro il Bari (grazie anche alla contemporanea sconfitta del Venezia sul campo del Catanzaro) per festeggiare aritmeticamente la promozione. Gli emiliani tornano nella massima serie dopo tre anni di assenza.

Il Parma, quest’anno, non ha avuto molti avversari e con un bilancio di 21 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte è riuscita piano piano a staccare tutte le altre rivali. Soltanto il Como, indietro di tre punti e attualmente fermo a quota 71, è stato in grado di tenere testa: le due squadre si giocheranno il primo posto in classifica ma gli emiliano godono di una situazione più favorevole in virtù degli scontri diretti (una vittoria e un pareggio). Deus ex machina del ritorno in A è stato Fabio Pecchia, l’allenatore che non sembra avere concorrenza quando si parla di promozioni. Pecchia, infatti, è alla terza salita dopo quelle conquistate con la Cremonese nel 2022, dalla quale si era separato immediatamente, e con l’Hellas Verona nel 2017.

In questo campionato Pecchia ha potuto contare su una squadra dotata di esperienza, grazie a veterani anche di calibro internazionale come Ansaldi e Hernani, e di giovani talentosi. Su tutti Dennis Man, di cui si parla da tempo, autore di 11 gol e 5 assist, che è stato spalleggiato dallo spagnolo Adrián Bernabé (scuola Barcellona e Manchester City) che finora ha realizzato 8 gol e ha infiocchettato 4 assist. Per la promozione in Serie A si è congratulato anche la vecchia gloria Gianluigi Buffon, che proprio al Parma ha iniziato e concluso la carriera professionistica. Su Instagram, l’ex campione del mondo 2006, fino al 2023 con gli emiliani, ha scritto: “Finalmente Serie A! Che emozione vedere la gioia negli occhi delle persone con cui ho condiviso gli ultimi anni di carriera. Godetevi questo traguardo inseguito e sperato per tanto, meritato questa stagione più che mai. Col cuore, forza Parma”.