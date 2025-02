L’ex vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi è stato rinviato a giudizio per la vicenda del presunto “dossieraggio” nei confronti di Anna Ferraresi, ex consigliera comunale della Lega poi passata al gruppo misto proprio dopo aver rotto con Lodi. A conclusione dell’udienza predibattimentale, il giudice Giuseppe Palasciano lo ha mandato a processo, che inizierà il 31 marzo.

Lodi risponde di trattamento illecito di dati personali e diffamazione nei confronti di Ferraresi, compiuti tra i mesi di aprile e giugno del 2020. Ferraresi si è costituita parte civile, assistita dagli avvocati Bernardo Gentile e Fabio Anselmo. Sempre in mattinata l’ex vicesindaco ha firmato le sue dimissioni da assessore.

Il passo indietro è arrivato in seguito alla notifica del decreto di sospensione temporanea di diritto dalla carica, ai sensi della legge Severino, lo scorso dicembre, a sua volta successiva alla condanna di primo grado a due anni e dieci mesi per induzione indebita nella vicenda Cidas. “Ritengo che Nicola Lodi abbia preso una decisione giusta, responsabile e rispettosa delle istituzioni in questa fase della sua vicenda giudiziaria”, ha detto il sindaco Alan Fabbri.