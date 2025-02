Nel bel mezzo di un’Europa arroccata su posizioni belliciste che non sembrano tener conto della rivoluzione avvenuta alla Casa Bianca negli scorsi 25 giorni, è il presidente francese, Emmanuel Macron, a provare ad afferrare il timone dell’Ue per imprimere un cambio di direzione che possa trasformare lo scontro in opportunità. E lo fa aprendo all’iniziativa di Donald Trump, duramente criticata invece da alcuni vertici delle istituzioni e membri di governo, compreso il suo ministro degli Esteri, dei 27 Paesi membri. Il presidente francese ha detto che il tycoon “ha creato un’opportunità” e rappresenta anche una scossa che spinge l’Ue a investire nella propria Difesa e nel rilancio economico e tecnologico.

Non è la prima volta che il presidente francese invoca sforzi per mirare a una maggiore autonomia strategica europea, anche in campo militare, essendo lui da sempre uno dei principali sostenitori di un esercito comune europeo. Ma questi obiettivi non possono essere raggiunti, spiega, se non verranno cambiati alcuni paradigmi sui quali Bruxelles si è fossilizzata. Questo cambiamento, che adesso auspica ma che per anni il suo Paese ha contribuito a frenare in specifici settori, come ad esempio quello aerospaziale, deve avvenire in diversi ambiti: significa abbandonare un quadro fiscale e monetario, dice, concordato per la prima volta dall’Ue nel 1992 e ormai “obsoleto“. “Questo è il momento per l’Europa di accelerare e attuare” perché esiste un alto rischio di fallimento. “Non ha scelta. Non ha più spazio da percorrere”, ha aggiunto.

A questo processo potrebbe contribuire anche il nuovo approccio americano al conflitto tra Russia e Ucraina. Si esce dalle imposizioni dell’amministrazione Biden, facilitate anche da politiche di totale subordinazione degli esecutivi europei e della Commissione Ue, e si entra in un’era in cui Washington vuole disimpegnarsi dal fianco orientale della Nato per concentrarsi sull’area dell’Indo-Pacifico. Questo costringe l’Europa a sganciarsi dalla ‘comoda dipendenza’ dagli Usa e intraprendere politiche che mirino a una maggiore autonomia. Trump le sta offrendo la gestione dei suoi confini e dei rapporti con i propri vicini, compresa la Russia, e i 27 Stati membri, nell’ottica di Macron, devono essere pronti a coglierla. Ha infatti dichiarato di non essere “sorpreso” dalla mossa del presidente americano che ha creato “una finestra di opportunità” per una soluzione negoziata in cui “ognuno deve svolgere il proprio ruolo”. Quello degli Stati Uniti consiste nel “riavviare il dialogo” e prendere l’iniziativa. Spetterà “solo” a Zelensky discutere poi “le questioni territoriali e di sovranità”. E “spetta alla comunità internazionale, con un ruolo specifico per gli europei, discutere le garanzie di sicurezza e, più in generale, il quadro di sicurezza per l’intera regione. È qui che abbiamo un ruolo da svolgere”.

Esattamente ciò che sta chiedendo Trump all’Europa e precisamente ciò che, agli occhi di Macron, dovrebbe giustificare gli ingenti investimenti anche nel campo dello sviluppo e della produzione di armamenti. Soldi che mirano a creare un’Europa più forte, più autonoma e più responsabile della sua Difesa. Un approccio ben lontano dalle motivazioni con le quali Commissione europea e Nato hanno tentato di giustificare ai cittadini Ue la necessità di aumentare la spesa per la Difesa. Si sono usate frasi come “Putin conosce solo il linguaggio della forza“, sosterremo l’Ucraina “fino alla vittoria della guerra” o “dobbiamo armarci per prepararci alla pace, ma spendere anche per prepararci alla guerra“. Parole che non lasciavano spazio a una soluzione diplomatica.

Anche da coloro che queste frasi le hanno pronunciate e sostenute iniziano ad arrivare dei riposizionamenti. Come quello di Ursula von der Leyen poco dopo l’intervista di Macron al Financial Times. “Vediamo quanto rapidamente sta cambiando il mondo nel suo complesso – ha detto la presidente della Commissione Ue nel corso di un punto stampa alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza – E anche l’Europa deve cambiare rapidamente. Sono convinta che possiamo farcela. Dobbiamo diventare più competitivi. Dobbiamo inoltre investire molto di più nella Difesa e nella sicurezza. Dobbiamo rafforzare l’industria e l’innovazione nazionale e, di conseguenza, rafforzare la sovranità dell’Europa”. Una posizione forzata dai rapporti sempre più freddi con l’amministrazione americana. Donald Trump non ha ancora incontrato né sentito alcun membro dei vertici Ue. L’unico faccia a faccia si è tenuto in occasione del summit sull’intelligenza artificiale di Parigi, a margine del quale von der Leyen e l’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Kaja Kallas, hanno avuto un bilaterale col vicepresidente Usa, JD Vance. Risultato: la Commissione europea ha stralciato la bozza di una direttiva sulla “responsabilità” o “affidabilità” dell’IA (AI liability) dal programma definitivo di lavoro sul settore dell’intelligenza artificiale, dopo le lamentele del vice di Trump sulla “eccessiva regolamentazione che potrebbe uccidere un’industria in forte espansione”. Non esattamente una mossa da potenza sovrana.

X: @GianniRosini