di Claudia De Martino

Il 30 gennaio scorso è stato ucciso a colpi di pistola nella sua casa di Södertälje, un sobborgo di Stoccolma, Salwan Momika, un rifugiato iracheno, mentre stava registrando una diretta su TikTok in cui difendeva il diritto di insultare il Corano nel nome della libertà d’espressione. Momika era già noto alla polizia svedese in quanto sottoposto a processo per “odio razziale” dopo una serie di manifestazioni nel 2023 in cui aveva bruciato il Corano difronte ad una moschea a Stoccolma ed è stato ucciso da chi non gli ha perdonato un atto blasfemo, considerato un peccato contro Dio: l’atto più grave che un buon credente musulmano possa compiere. Peccato che né l’apostasia né la blasfemia costituiscano reato in Europa, che egli non fosse musulmano ma cristiano, e che nelle sue eccentriche manifestazioni avesse bruciato anche altri testi sacri, come la Torah.

Il tribunale di Stoccolma, che aveva intentato un processo contro di lui dopo gli eventi dell’estate del 2023 (che però erano stati precedentemente autorizzati nel nome della libertà d’espressione), alla fine ha emesso una sentenza di condanna postuma. Il giudice svedese ha motivato la sua scelta scrivendo che “nel diritto d’espressione è inclusa la possibilità di criticare, anche ampiamente, la religione in un modo oggettivo e fattuale, ma allo stesso tempo, tale libertà d’espressione non può rischiare di offendere un gruppo che detiene una specifica credenza (…)”. La sentenza svedese si è tradotta in una ridotta sanzione pecuniaria; nondimeno, il fatto che il tribunale l’abbia incriminato per “incitazione all’odio razziale” lascia qualche perplessità circa l’indipendenza della Corte.

Senza entrare nel merito del cattivo gusto delle proteste operate da Momika – che almeno in un’occasione era saltato su una copia del Corano, l’aveva avvolta nel bacon per poi darle fuoco dopo avervi giocato a calcio -, né valutare la convenienza politica di operare un atto tanto provocatorio in un contesto di già accresciuta tensione tra Europa e Medio Oriente, la motivazione della condanna per incitazione all’odio razziale appare fuorviante, dal momento che non esiste alcuna razza musulmana. Il sistema giudiziario svedese non contempla, evidentemente, alcuna base legale specifica e ha dovuto fare riferimento alla categoria più prossima presente nel suo Codice penale.

Dopo che il gesto estremo di Momika era stato ripreso da una serie di attivisti anti-musulmani – tra cui un politico di estrema destra danese del partito della Stram Kurs (Linea dura) -, la Danimarca aveva deciso di adottare nel dicembre 2023 un nuovo testo di legge sanzionatorio del “trattamento inappropriato” dei testi religiosi e della loro dissacrazione in pubblico. Anche in questo caso, il “livello di inappropriatezza” delle critiche formulate è stato demandato al giudizio del magistrato di turno, in quanto il Parlamento danese non ha fornito indicazioni in merito. Si ha, tuttavia, il timore che entrambi i Paesi, la Danimarca che ha adottato tale legislazione e la Svezia che punta a farlo prossimamente, abbiano reagito a minacce esterne – le oltre 170 manifestazioni che si sono tenute in Iraq, Iran e Turchia nonché in altri Paesi musulmani – e delle pressioni interne – soprattutto una serie di violente proteste scoppiate nei sobborghi popolari di Stoccolma a forte tasso migratorio che avevano messo la città a ferro e fuoco nell’estate 2023 -, valutando più la convenienza politica immediata che il prezzo della reimposizione di non ben definiti limiti alla libertà d’espressione nel rispetto di valori religiosi.

Perché se è vero che è scritto nel Corano “che chi dissacra le sue parole e si prende gioco della fede non resterà impunito, o in questo mondo o nell’altro”, è anche vero che la dissacrazione di un qualsiasi testo religioso non può configurarsi come reato in nessun paese che ha espulso il sacro dalla sfera pubblica. Da qui le accuse di “odio razziale o nazionale” attribuite a Momika e al suo compagno, in assenza di altri capi d’accusa più plausibili, dato che la loro vera colpa sarebbe stata quella di urtare la sensibilità di un gruppo religioso specifico, quello musulmano, attizzando preesistenti tensioni sociali. Non vi è stato, però, alcun dibattito interno sulla definizione di criteri-limite universali da imporre alla libertà d’espressione ed è legittimo aspettarsi punizioni altrettanto esemplari degli esecutori materiali dell’omicidio di Momika e delle violenze nelle strade di Stoccolma, dal momento che non bisogna dimenticare che all’aggressività tutta simbolica di Momika e compagni è seguita la brutalità fisica, quella sì letale, dei loro oppositori, altrettanto fanatici ma ben più numerosi e violenti.

In generale, fa sorridere e inquieta quanto timore si abbia ancora nell’Europa che fu dei Lumi nel criticare dio: o peggio si ha l’impressione che, nell’Europa nazionalista e tradizionalista che ormai costituisce l’espressione della maggioranza dei governi dell’Unione, non vi sia più nessuno a raccogliere il testimone della lotta per la libertà d’espressione cara a Voltaire – come scrive Richard Malka nel suo bellissimo pamphlet intitolato Dopo Dio (Babelion, 2015) – o perché troppo scomodo politicamente, come nel caso dei Paesi scandinavi, o perché sintomo di una più generale tendenza di ritorno all’ordine costituito che, nel nome del multiculturalismo e del rispetto delle religioni, non dispiace affatto a una parte delle attuali classi dirigenti europee.