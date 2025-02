Prescrizione, prescrizione, prescrizione. E così via, fino a 24. La scure del tempo si abbatte sul processo Ambiente Svenduto. Il presunto disastro ambientale dell’Ilva di Taranto sotto la gestione Riva, semmai verrà accertato, sicuramente non riguarderà il “livello politico”. La lunghezza del processo, il successivo annullamento per la presenza di due giudici onorari tra le parti civili e il conseguente spostamento a Potenza ha definitivamente dimezzato il procedimento. La procura lucana – come anticipato da La Gazzetta del Mezzogiorno – ha infatti chiesto e ottenuto l’archiviazione per prescrizione della metà degli imputati, che scendono da 47 a 23. Per questi ultimi, i pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio.

Escono Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi-Sinistra, accusato di aver coperto l’ex presidente della Regione Nichi Vendola, nonché l’ex assessore regionale Donato Pentassuglia, che rispondeva di favoreggiamento. Fuori anche l’ex presidente della provincia di Taranto Gianni Florido e l’ex assessore all’Ambiente Michele Conserva, che in primo grado avevano ricevuto una pena a 3 anni per tentata concussione di alcuni dirigenti della Provincia.

Nessun giudizio di merito anche per alcuni dirigenti regionali e per gli ex vertici di Arpa Puglia, a iniziare dal direttore Giorgio Assennato. Stessa fine anche per Girolamo Archinà, l’ex longa manus dei Riva ma perché il manager è nel frattempo deceduto. Resta tra gli imputati, invece, Vendola: l’ex governatore, nel processo poi annullato, era stato condannato a 3 anni e sei mesi di reclusione per concussione. Insieme a lui i Riva, l’ex dirigente della fabbrica Luigi Capogrosso, dirigenti, i fiduciari del “governo ombra” e l’ex consulente della procura Lorenzo Liberti, ma solo per il concorso in disastro ambientale.