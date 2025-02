Donald Trump non dimentica e non perdona. Se c’era un nemico da schiacciare nei suoi primi giorni di mandato, quello era Volodymyr Zelensky. La guerra in Ucraina? Un fastidio da liquidare in fretta, certo, ma soprattutto un’occasione d’oro per regolare i conti con il presidente ucraino. E così l’uomo che si crede l’incarnazione del potere assoluto non solo tratta la pace senza Kiev – una follia diplomatica degna dei peggiori autocrati della storia – ma lo fa con Vladimir Putin, il nemico stesso dell’Ucraina. Un tandem perfetto: due leader spietati che si stringono la mano per il loro tornaconto, sulla pelle di un popolo massacrato.

Il motivo di questa esclusione? Vendetta personale. Trump non ha mai digerito il cosiddetto “Scandalo Trump-Ucraina”, l’impeachment che rischiò di farlo saltare per aver tentato di ricattare Zelensky, costringendolo a indagare su Joe Biden per il caso Burisma. Zelensky non si piegò, e ora Trump lo punisce con l’arma più potente a sua disposizione: l’isolamento internazionale. Vuole un’Ucraina spezzata, incapace di reggere senza l’ombrello americano, per dimostrare che senza di lui non si va da nessuna parte. Ma c’è di più: Trump non vuole solo umiliare Zelensky, vuole sostituirlo. E se già si parla di nuovi candidati per le elezioni presidenziali in Ucraina, è evidente che uno di loro godrà del benestare congiunto di Trump e Putin. Il nuovo burattino da insediare.

La partita geopolitica, poi, ha un prezzo preciso: 500 miliardi di terre rare. Il presidente-bullo ha trovato il modo di barattare la protezione Usa in cambio di risorse strategiche, regalando di fatto all’asse autocratico mondiale un tesoro energetico e industriale senza precedenti. Nel frattempo, l’Europa? Beffata, tagliata fuori, relegata al ruolo di finanziatore passivo. Come un cliente che ha accumulato debiti su una carta di credito, i governi europei devono pagare la ricostruzione e fornire truppe per garantire una pace alla quale non hanno nemmeno partecipato, la guerra però l’hanno alimentata inviando decine di miliardi in soldi e armi (in Italia, lista secretata), contro il volere delle popolazioni, all’80% contrarie al conflitto.

Il tutto mentre la diplomazia Ue, umiliata e impotente, cerca di elemosinare qualche dettaglio sui piani di Trump, senza ottenere altro che porte sbattute in faccia (povero Tajani, mettiamoci nei suoi panni: è frustrante). Washington non chiama, non informa, non coinvolge. Il messaggio è chiaro: o pagate e state zitti, o siete irrilevanti. Oppure fatevi la vostra Difesa con il 5% del Pil alla Nato (il che implica la triplice bancarotta simultanea di Germania, Francia e Italia). La lezione è durissima e l’Europa non ha una risposta. Ursula von der Leyen sta a guardare basita, mentre Trump e Putin riscrivono la storia con un’intesa tra potenti che nessuno ha il coraggio di fermare.

Meloni, intanto, capisce di essere stata fregata. Credeva di aver trovato un alleato in Trump, ora scopre di essere solo un’utile idiota con il cappello rosso “sovranista” made in MAGA. L’Italia, come tutta l’Europa, è buona solo per pagare il conto. Pensava di avere voce in capitolo come “pontiera” (Ponte sullo Stretto?), ma Trump e Putin giocano da soli. L’Ue non è più un alleato, solo un bancomat da spremere e per Donald, forse, da smantellare. Nuova Guerra Fredda, nuovo ordine mondiale, e la Cina come unico altro interlocutore credibile e temibile.