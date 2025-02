Willie Peyote porta il Torino, club di Serie A, al Festival di Sanremo 2025. La fede calcistica del 39enne lo ha accompagnato sul palco dell’Ariston durante la prima serata della manifestazione. Il cantante piemontese, dichiaratamente tifoso della squadra granata, ha indossato delle scarpe con il simbolo del toro, ossia lo stemma della sua squadra del cuore. Guglielmo Bruno, questo il suo vero nome, è tornato a Sanremo dopo 3 anni con il brano “Grazie ma no grazie” (ispirato dal monologo del Cyrano de Bergerac) e lo ha fatto omaggiando il club del presidente Urbano Cairo.

Proprio la società granata, sul suo profilo ufficiale di X, ha espresso il proprio apprezzamento per la scelta del fatta dal concorrente e, oltre a pubblicare 3 foto del cantante, ha ammesso: “Direi che sappiamo per chi tifare”. Willie Peyote non ha mai nascosto la sua passione calcistica, tanto che nel suo primo album in studio intitolato Non è il mio genere, il genere umano, pubblicato il 10 dicembre 2013, figura una canzone dedicata a Kamil Glik, calciatore polacco capitano del Torino di quegli anni. Il cantautore torinese è un tifoso sfegatato e in casa non si perde una partita del Toro, guardando le partite della sua squadra del cuore sempre dalla curva, il cuore del tifo granata.