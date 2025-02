Donald Trump afferma da mesi di essere in grado di mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ma a Kiev sono molti a temere che un accordo mediato da Washington possa portare Kiev a chinare la testa dinanzi alle richieste massimaliste di Vladimir Putin. Nondimeno, se il presidente degli Stati Uniti metterà Kiev e Mosca l’una dinanzi all’altra al tavolo delle trattative, Volodymyr Zelensky vuole che il suo paesi negozi da “una posizione di forza” ma è pronto a offrire alla Russia uno scambio territoriale diretto, rinunciando ai territori che Kiev detiene nella regione russa di Kursk da quando è stata lanciata un’offensiva a sorpresa sei mesi fa. “Scambieremo un territorio con un altro”, ha detto il presidente ucraino in un’intervista al Guardian, aggiungendo di non sapere quale parte del territorio occupato dalla Russia l’Ucraina avrebbe chiesto in cambio. “Non lo so, vedremo. Ma tutti i nostri territori sono importanti, non c’è una priorità”, ha detto.

Se Trump dovesse ritirare il sostegno a Kiev, l’Europa da sola non sarà in grado di colmare il divario, ha aggiunto Zelensky. “Ci sono voci che dicono che l’Europa potrebbe offrire garanzie di sicurezza senza gli americani, e io dico sempre di no“, ha detto il leader ucraino durante il colloquio avuto con il quotidiano britannico negli uffici presidenziali di Kiev. Per questo è fondamentale che Washington continui a garantire il suo supporto militare, come nel caso dei sistemi di difesa aerea Patriot di fabbricazione Usa: “Solo Patriot può difenderci da tutti i tipi di missili, solo Patriot – ha detto il leader ucraino -. Ci sono altri sistemi [europei]… ma non possono fornire una protezione completa… Quindi anche da questo piccolo esempio si può vedere che senza l’America, le garanzie di sicurezza non possono essere complete”.

Sulla guerra tra Mosca e Kiev Trump ha detto cose spesso contraddittorie, ma è stato chiaro su un punto: lui punta a raggiungere un accordo per far tacere le armi e l’Europa dovrebbe essere responsabile del mantenimento della pace. Sul tema, il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato l’idea di una forza di peacekeeping europea che potrebbe essere dispiegata in Ucraina dopo il cessate il fuoco. “Per quanto riguarda l’idea di Emmanuel”, ha commentato Zelensky, “se ci saranno 100-150.000 truppe europee, allora sì. Ma anche allora non saremmo allo stesso livello di truppe dell’esercito russo”. E una missione internazionale? “Sarò sincero con voi, non penso che le truppe ONU o qualcosa di simile abbiano mai veramente aiutato qualcuno nella storia. Oggi non possiamo davvero sostenere questa idea. Siamo a favore di un contingente (di pace, ndr) se fa parte di una garanzia di sicurezza” ma “senza l’America questo è impossibile”.

A pochi giorni da una annunciata visita a Trump negli Stati Uniti, questa settimana Zelensky si recherà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove si aspetta di incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, uno dei più ostili all’Ucraina tra la cerchia ristretta del tycoon. Al vertice dello scorso anno Vance, allora senatore, si rifiutò di incontrare il capo del governo di Kiev, e in precedenza aveva affermato che non gli “importava davvero di cosa accadrà all’Ucraina”. Zelensky ha in programma di vedere altri membri del team di Trump a Monaco, ma “non c’è ancora una data” per incontrare di persona il capo della Casa Bianca. Quest’ultimo nel weekend ha detto che “probabilmente” avrebbe avuto un faccia a faccia con Zelensky in settimana, quindi è possibile che il presidente ucraino possa volare a Washington da Monaco.

I rapporti con gli Stati Uniti sono cruciali per Kiev. Lunedì in un’intervista a Fox News, Trump ha detto che gli Usa hanno speso centinaia di miliardi di dollari per l’Ucraina negli ultimi anni. “Potrebbero fare un accordo, potrebbero non farlo, potrebbero essere russi un giorno, potrebbero non essere russi, ma avremo tutti questi soldi lì dentro e ho detto che li voglio indietro“, ha detto il tycoon. Pochi giorni prima Zelensky aveva aperto alla possibilità che Washington potesse avere accesso prioritario alle “terre rare” dell’Ucraina attraverso canali di investimento privilegiati. Al Guardian il leader di Kiev ha spiegato di aver proposto questa idea a Trump a settembre e di voler mettere a punto “un piano più dettagliato” sulle opportunità nella ricostruzione del paese nel dopoguerra e nell’estrazione delle sue risorse naturali. Kiev ha le più grandi riserve di uranio e titanio in Europa, ha affermato Zelenskyy, e “non era nell’interesse degli Stati Uniti” che queste riserve fossero nelle mani della Russia e potenzialmente condivise con la Corea del Nord, la Cina o l’Iran.