“Gli obiettivi di protezione dell’ambiente non sono più un totem. Ci sono pressioni e interessi, tanto in Europa quanto in Italia, che spingono nella direzione opposta. E anche il vento politico è cambiato, la destra è meno sensibile a questi temi”. Lo ha detto l’eurodeputato del Movimento 5 stelle, Gaetano Pedullà, che ha partecipato al convegno organizzato dalla senatrice Elena Sironi sulla Legge sul ripristino della natura (Nature Restoration Law). Il primo appuntamento ha avuto come focus le zone umide riconosciute e non riconosciute, ecosistemi di fondamentale importanza per l’equilibrio ecologico e di conservazione della biodiversità, con grandi capacità di mitigazione dell’inquinamento per l’assorbimento di CO2. Sono intervenute le deputate M5s Ilaria Fontana e Patty L’Abbate, Susanna D’Antoni (responsabile “Aree protette” Ispra), Alessandro Polidori (presidente Lipu), Andrea Agapito Ludovici (responsabile “Rete e Oasi” WWF Italia), Elena Calogero (presidente del Comitato Civico Ambiente), Giorgio Bianchini (WWF Milano) e Matteo Lancini (Comitato Salviamo il Lupo Bianco).