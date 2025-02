Un uomo di trent’anni, originario del Gambia e senza precedenti penali, ha ferito una poliziotta nel commissariato di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dopo essere stato fermato su un treno regionale senza biglietto. Lo riporta il Corriere della sera. L’episodio è avvenuto venerdì sera. L’uomo, inizialmente collaborativo, ha aggredito tre agenti della Volante in modo violento: in particolare ha morso un dito alla donna, staccandole una falange e costringendola a un intervento chirurgico urgente. La Procura di Ascoli ha aperto un’inchiesta, ipotizzando i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’aggressore è ora in stato di fermo e la sua posizione è al vaglio della Procura.

Sulla vicenda sono intervenuti i sindacati di polizia: Valter Mazzetti, segretario generale di Fsp, ha dichiarato che, sebbene l’uomo sembrasse inizialmente collaborare, è poi improvvisamente esploso in una furia incontrollabile. Benedetto Fanesi, segretario provinciale del Siulp, ha sottolineato le carenze gestionali, chiedendo un intervento immediato del Ministero per proteggere sia i cittadini che gli agenti. “Nonostante l’uso del taser, la violenza dell’aggressore non si è fermata”, ha denunciato Fanesi, preoccupato per l’escalation di attacchi a danno della polizia.