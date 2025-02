Ancora una volta gli insulti razzisti rovinano una partita di calcio. L’ultimo episodio è avvenuto nel Biellese e ha visto suo malgrado protagonista un ragazzino di 13 anni. La denuncia arriva dalla società Saint-Vincent Chatillon, dopo il match contro il Ponderano.

“Come società siamo davvero indignati e delusi per le parole razziste arrivate dalle tribune nei confronti del nostro ragazzo Josef nella partita di campionato Giovanissimi Provinciale under 14 contro il Ponderano”, ha scritto la società sui propri social. “Sentire parole come ‘scimmia di m*rda‘ per qualificare un ragazzo di colore di 13 anni da degli adulti, oltretutto genitori, è qualcosa di incommentabile!”, ha proseguito il club chiedendo “una giusta e severa punizione”.

La società ha aggiunto: “Non possiamo pretendere che i nostri ragazzi condannino il razzismo se poi noi adulti portiamo questi esempi osceni in un campo da calcio! Chiediamo un intervento della federazione per condannare tutto ciò e tutelare il nostro ragazzo”. Per la cronaca, il match è terminato sul 2-2 e il club si è congratulato con i giovani calciatori per lo “spirito di squadra dimostrato davanti a cose che non c’entrano nulla con il calcio e con la passione per questo sport”.

Un episodio simile era accaduto appena pochi giorni fa in Veneto durante una partita del campionato provinciale Juniores tra Real Padova e San Giorgio in Bosco, quando a insultare un calciatore furono due avversari che sedevano in panchina. Il questore di Padova, due settimane dopo, aveva emesso nei loro confronti un Daspo di cinque anni.