Il Time ha voluto esprimere un’opinione chiara sui prossimi cinque anni alla Casa Bianca. E ha deciso di farlo mettendola in copertina. Sfondo rosso, come al solito, il famoso Resolute Desk, la storica scrivania posizionata nello Studio Ovale, e dietro, con un bicchiere di caffè appoggiato sopra, non c’è però Donald Trump, ma quello che la storica rivista americana considera il vero presidente ombra: Elon Musk.

D’altra parte, lo si è visto già nei mesi di campagna elettorale. In cambio del supporto e del ‘megafono’ offerto da Musk, Trump gli ha promesso un ruolo chiave all’interno dell’amministrazione, nel quale potrà prendere decisioni che impatteranno anche sulle aziende di sua proprietà. Un do ut des nel quale, sembra essere l’opinione del Time, chi più ha da guadagnare è proprio il tycoon. Anche per questo, soprattutto dopo le uscite più controverse del multimiliardario di origine sudafricana, qualcuno aveva ipotizzato che la sua fosse tutta una strategia per prendere il posto del presidente alla prima occasione: “Non ho ceduto la presidenza a Musk. E lui non sarà mai alla Casa Bianca”, aveva risposto Trump. E sempre il tycoon newyorkese, a chi venerdì in conferenza stampa gli ha chiesto come avesse reagito alla copertina, ha risposto: “La rivista Time è ancora in attività? Non lo sapevo nemmeno. Elon sta facendo un ottimo lavoro”.

Musk rimane quindi gioia e dolori per Trump: una risorsa della quale, almeno al momento, non può fare a meno per continuare a far crescere la propria popolarità, ma anche una possibile insidia alla sua leadership. Resta da capire come il tycoon ha intenzione di gestire questa situazione e mantenerla in equilibrio.