Intemerata dell’europarlamentare della Lega Silvia Sardone a L’aria che tira (La7), dove ha un accesissimo scontro con il conduttore David Parenzo. Argomento del dibattito è il rimpatrio di decine di migranti per decisione del neo-presidente degli Usa Donald Trump, che giorni fa su X dall’account ufficiale della Casa Bianca ha postato la fotografia di un gruppo di persone in catene.

A Parenzo che chiede se il modello della destra italiana è quello propagandato da Trump, Sardone risponde convintamente: “Ma magari anche in Italia ci fosse consentito di fare le espulsioni così facilmente“.

“Con Almasri è stato fatto“, replica Parenzo.

“Ah ah, questa è carina”, ribatte la leghista.

“No, purtroppo non è una battuta – precisa il giornalista – ne ho fatte molte più carine”.

Sardone, spalleggiata da George Guido Lombardi, ex consigliere e amico di Trump, controbatte imputando il caso Almasri a una questione di sicurezza internazionale e loda nuovamente il modello Trump. Poi si lancia in una fluviale filippica contro la sinistra e contro il deputato di Avs, Angelo Bonelli, ospite in studio: “Capisco poi chi ci lucra sull’immigrazione, come la sinistra da sempre. Basti vedere il recente caso del tesoriere del Pd“.

“Non c’è nessun rinvio a giudizio però”, obietta Parenzo ma Sardone continua con la sua arringa, menzionando Mafia Capitale e rincarando le sue accuse alla sinistra.

E aggiunge: “Mi spiegate perchè i soldi dell’accoglienza, sotto i governi della sinistra, erano arrivati a 3 miliardi di euro? Quello del tesoriere è l’ennesimo caso”.

“Ma non è stato rinviato a giudizio”, ripete il conduttore.

“E chi se ne frega!”, risponde Sardone.

“Oddio, ma quanto urla”, commenta Bonelli che invano cerca di replicare alle accuse della europarlamentare.

“Vogliamo parlare di Soumahoro con Bonelli?”, chiede reiteratamente Sardone.

Parenzo chiede a Bonelli di rispondere per lui e rivolgendosi alla telecamera, ripete: “Sardone, Soumahoro non è indagato“.

“Ma perché si agita così tanto? – replica Sardone – Lei l’ha votato? Tesoro bello, ma invece che mi dice della famiglia di Soumahoro? La moglie di Soumahoro come è messa? Me lo ricordi, lei che fa il giornalista”.

Esplode la bagarre e quando finalmente ha la parola, Bonelli risponde: “Faccio una comunicazione di servizo per par condicio, visto che li vedo agitati (Sardone e Lombardi, ndr). Innanzitutto, il tesoriere è stato sospeso dal Pd. Le accuse sono odiose e, se confermate, è giusto che sia punito, però deve esserci un processo“.

Il portavoce di Europa Verde poi, senza farne il nome, cita Roberto Caligiore, sindaco di Fratelli d’Italia a Ceccano (Frosinone), accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l’accoglienza dei migranti. E aggiunge: “Cercate di non fare i superiori dal punto di vista della morale. Salvini oggi ha fatto una conferenza stampa per una nuova proposta di rottamazione delle cartelle esattoriali. E ancora dovete dire agli italiani dove sono andati a finire 49 milioni di euro che vi siete imboscati“.

Sardoni non replica, ma sorride. “Rida, rida – commenta Bonelli – C’è poco da ridere”.