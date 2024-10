Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l’accoglienza dei migranti. Il giudice per le indagini preliminari di Frosinone ha disposto, su richiesta dell’ufficio di Roma della Procura europea, arresti domiciliari e misure interdittive, come il divieto di concludere contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione, nei confronti di imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli, nonché funzionari e dipendenti di un Comune del frusinate. A eseguire i provvedimenti investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma. L’inchiesta rappresenta uno dei primi risultati delle attività investigative coordinate dalla Procura europea sul reato di corruzione legato a fondi Pnrr.