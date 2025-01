“Promessa fatta, promessa mantenuta”. Con queste poche parole la Casa Bianca esulta su X per l’annunciata “deportazione” di centinaia di migranti illegali dall’inizio del nuovo mandato di Donald Trump. E lo fa postando l’immagine di nove persone incatenate l’una all’altra come detenuti mentre si apprestano a salire su un aereo militare che li porterà fuori dai confini americani. “Come promesso, il presidente Trump sta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze – ha scritto la Casa Bianca – I voli di deportazione sono iniziati. Promessa fatta, promessa mantenuta”. Nella serata italiana è stato poi il presidente in persona a elogiare i rimpatri: “Le deportazioni stanno andando bene – ha dichiarato – Le agenzie stanno mandando via tutti i peggiori criminali“.

Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K — The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025

In mattinata sempre dal palazzo presidenziale erano stati forniti i numeri delle prime operazioni: sono già stati arrestati, secondo quanto riportato dalla portavoce Karoline Leavitt, 538 migranti illegali, con centinaia di questi che sono già stati espulsi. Si tratta di una delle prime iniziative di un piano di “deportazione di massa” denominato Operazione Aurora che punta, per bocca dello stesso presidente, a diventare “il più imponente della storia”. Una guerra aperta che è ai primi punti dell’agenda del nuovo mandato del presidente repubblicano.

Lo ha dimostrato in campagna elettorale, mettendo il tema dell’immigrazione al centro di ogni suo intervento, e lo sta dimostrando anche nei primi giorni di mandato. Non solo con questa prima ondata di deportazioni di massa. Ha immediatamente decretato lo stato di emergenza nazionale motivandolo proprio con la presenza massiccia di immigrati illegali e ha poi ordinato l’invio di migliaia di soldati a Sud, al confine con il Messico. L’obiettivo, mentre sul posto sono presenti già 2mila militari e altri 4.500 membri della Guardia Nazionale, è quello di dare inizio a un’attività di pattugliamento talmente capillare e diffusa da rendere ancora più difficile, se non impossibile, l’attraversamento del lungo confine che separa il Messico dagli Stati Uniti.

Proprio in vista di questa stretta, migliaia di persone si sono riversate, negli scorsi mesi, al confine nord del Paese centroamericano nella speranza di riuscire a entrare negli States prima dell’insediamento di Trump. Tendopoli e centri di accoglienza sono stati allestiti in diverse città messicane per accogliere le migliaia di persone provenienti da tutta l’America Latina. Per chi è rimasto fuori le speranze di entrare, oggi, sembrano essersi ridotte drasticamente. Chi invece ha varcato la frontiera nelle scorse settimane spera di non essere catturato e rimpatriato.