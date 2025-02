Il Milan vola in semifinale di Coppa Italia battendo a San Siro la Roma per 3-1. A segno l’ex giallorosso Tommy Abraham, che firma il vantaggio rossonero al 16′ di testa e poi fa doppietta al 42′ dopo un’azione in contropiede. Nella ripresa la riapre Dovbyk al 64′, ma i rossoneri calano il tris con il neoacquisto Joao Felix al 72′ su assist dell’altro nuovo innesto Santiago Gimenez. I milanesi se la vedranno ora con la vincente della sfida tra Lazio e Inter in programma il 25 febbraio.

Non è ancora quello della piena rinascita, ma intanto il Milan ha ripreso a correre ed esaltarsi con i suoi nuovi arrivi tenendo vive le sue ambizioni anche in Coppa Italia. Il Diavolo riveduto e corretto dà una spallata alle aspettative della Roma che al trofeo nazionale puntava molto, considerandolo la via più breve per un posto in Europa League. La semifinale è stata conquistata dagli uomini di Conceicao con forza, volontà e tanta qualità, uscendo da San Siro tra gli applausi del pubblico, felice di poter ammirare nel secondo tempo i gioielli del mercato di riparazione mai così preziosi per dare slancio, vigore e forza a una squadra che aveva necessità di una scossa.

Per Ranieri, sfuma invece sul nascere l’idea meravigliosa di vincere il suo primo trofeo in giallorosso dopo aver sfiorato lo scudetto nel 2010. Non resta che l’Europa a questa Roma che a inizio ripresa, sotto di due reti, era riuscita a riaprire il match grazie a Dovbyk, che Ranieri aveva lasciato in panchina nella prima frazione puntando su Shomurodov. Ma è bastato poi l’ingresso dei neoacquisti del Milan per dare l’accelerata decisiva e chiudere i conti.

“Sono contento. Abbiamo fatto un solo allenamento per questa partita. E tutti i dettagli e le diverse fasi del gioco si sono visti. I miei sono giocatori intelligenti, anche i due nuovi acquisti hanno capito subito le mie richieste. Mancano tre partite per vincere questo titolo, ora dobbiamo impegnarci sulla difficile partita di Empoli e cerchiamo di continuare su questa strada”. Con queste parole l’allenatore portoghese ha commentato la prova dei suoi calciatori, soffermandosi poi sull’ingresso in campo di Rafa Leao al quale ha tirato un po’ le orecchie: “Può fare molto di più. Ha qualità e caratteristiche incredibili, deve capire che lui gioca dentro una squadra e un collettivo e si deve mettere a disposizione in tutti i momenti del gioco. Lo so che uscire dalla comfort zone non è facile, ma è essenziale. E’ un giocatore che può essere di grande livello”. Il Milan si gode Joao Felix e Gimenez, ma continua a essere tormentato dal caso Leao.