“Finora è mancata continuità. Se non vinci diverse partite non hai il ritmo e ogni volta devi ripartire. Però al momento solo noi abbiamo vinto trofei. Pensate se andava meglio. Non male direi. Però continuiamo. Noi giochiamo per vincere”. Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird e di Gerry Cardinale per il Milan, rivendica la Supercoppa Italiana alzata al cielo di Riad nel corso della presentazione di Santiago Gimenez, nuovo attaccante rossonero, chiamato a sostituire Alvaro Morata dopo il suo trasferimento al Galatasaray.

“A inizio campionato abbiamo creduto in ciò che abbiamo fatto. Poi la situazione è molto dinamica e dipende ovviamente dai risultati. Avete visto con tutto ciò che è successo che non siamo soddisfatti. Abbiamo cercato di cambiare, portare qualcosa dentro, con diversi movimenti. Se non hai risultati devi cercare di portarne. Tutto qua, non eravamo contenti. Abbiamo un trofeo, ma non siamo ancora soddisfatti. Abbiamo fame di fare di più”, ha aggiunto lo svedese. Proprio sui diversi innesti aggiunti alla rosa in questo mercato invernale, Ibrahimovic ha dichiarato: “Tutti sono arrivati in accordo con l’allenatore. L’ultimo è stato Sottil, un minuto e mezzo prima che chiudesse il mercato. Che stress. Per questo ho ringraziato l’avvocato, perché nessuno parla di chi sta dietro. Merito anche a loro, fanno un grande lavoro e sono giovani con fame e voglia, come deve essere”. A questo punto, è stato il turno di introdurre alla stampa il nuovo centravanti del Milan, Santiago Gimenez: “Lo abbiamo seguito tanto, anche in estate, ma non c’era possibilità di prenderlo. Ha grande qualità, ha fame di fare gol come Camarda. Questa cosa o ce l’hai, o non ce l’hai: viene da dentro, è una dote innata. Le sua qualità migliori le mostra in area di rigore con la finalizzazione, ma può anche aiutare la squadra facendo degli assist. Troverà un Milan molto forte: penso che abbiamo migliorato la squadra rispetto all’inizio della stagione“.

La parola l’ha poi presa il messicano: “Il mio sogno era giocare in Europa e nei più grandi club di questo continente. Lo sto facendo. Il mio sogno è lasciare una impronta. Ho avuto un piccolo infortunio nell’ultima partita, ma adesso sono prontissimo“, ha ammesso l’ex Feyenoord. “Anche se mi stavano seguendo dal mercato scorso, io mi sono sempre concentrato sul campo. Le persone che sono vicine a me hanno fatto sì che fosse possibile tutto questo. Prometto che darò tutto in campo, non credo nell’individualismo, abbiamo una squadra competitiva e possiamo vincere tanto”.