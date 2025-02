“La Presidenza del Consiglio esclude che siano stati sottoposti a controllo da parte dell’intelligence, e quindi del Governo, i soggetti tutelati dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), compresi i giornalisti“. È quanto riferisce in una nota Palazzo Chigi intervenendo sulla vicenda dello spyware israeliano che avrebbe spiato su Whatsapp, fra gli altri, il capomissione di Mediterranea Saving Humans Luca Casarini e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato.

In totale “le utenze italiane interessate finora appaiono essere sette“, precisa la presidenza del Consiglio che “trattandosi di una questione che il governo considera di particolare gravità“, fa sapere che “è stata attivata l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale” che dipende proprio da Chigi. L’agenzia “ha interloquito con lo studio legale Advant, incaricato dalla società WhatsApp Ireland Limited”, ma non ha ricevuto “l’identità dei titolari” delle utenze coinvolte: almeno cinque, pertanto, non sono ancora stati resi noti. Questi però “sono stati informati direttamente dalla stessa società, a tutela della loro privacy”.

Oltre ai sette italiani, Palazzo Chigi fa sapere “che le utenze fino ad ora coinvolte appartengono a numeri con prefissi telefonici riconducibili, oltre all’Italia, ai seguenti Paesi: Belgio, Grecia, Lettonia, Lituania, Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia”. “WhatsApp Ireland Limited è la società di Meta che opera nel mercato europeo, il che – sottolinea la nota – spiega perché le informazioni emerse riguardino esclusivamente Paesi dell’Unione Europea“. Per quanto riguarda qualsiasi “altra questione di competenza dell’intelligence relativa all’uso degli strumenti in questione”, la Presidenza del Consiglio si dice disponibile a riferire al Copasir, l’organismo parlamentare preposto al controllo dell’attività dei servizi.

Al momento sono noti solamente i nomi di Casarini e Cancellato tra quelli di giornalisti ed esponenti della società spiati da Graphite, spyware che ha preso il pieno controllo dei dispositivi di un centinaio di utenti, via Whatsapp, senza nemmeno che ci fosse un link da cliccare, ma tramite un pdf inviato su chat di gruppo. Il software, di tipo militare, è realizzato dall’azienda israeliana Paragon Solutions, fondata dall’ex primo ministro Ehud Barak, oggi passata nelle mani di un fondo americano, e venduto al almeno 35 governi. Erano stati gli stessi diretti interessati a porre la domanda: “I servizi segreti italiani si avvalgono del software Paragon?”, aveva chiesto Mediterranea in un comunicato. Simile quesito era stato posto dal direttore di Fanpage: “Tre semplici domande: l’Italia è cliente dell’azienda #Paragon Solutions?. Il governo può ufficialmente smentire di aver spiato il direttore di un giornale? E, se non l’ha fatto, quali iniziative intende prendere per tutelare i propri concittadini da questo genere di azioni?”, aveva scritto Cancellato su X.