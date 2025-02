Mercoledì 5 febbraio, intorno alle 6:15 del mattino, si è verificata una sparatoria nei pressi della stazione della metropolitana Clemenceau, a Bruxelles. Le autorità belghe hanno immediatamente bloccato le linee 2 e 6 per motivi di sicurezza e avviato le ricerche per risalire agli aggressori.

Secondo quanto riportato dai media locali, tra cui Le Soir e Sudinfo, le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano almeno due uomini con il volto coperto da passamontagna, armati di fucili d’assalto, probabilmente kalashnikov. Il video li ritrae mentre aprono il fuoco in aria davanti alla stazione, prima di darsi alla fuga attraverso il tunnel tra Clemenceau e Bruxelles-Midi. La portavoce della polizia di Bruxelles Sud, Sarah Frederickx, ha confermato che gli agenti, insieme alla polizia ferroviaria federale, stanno perlustrando l’area. Per il momento non si registrano feriti. Le indagini proseguono per individuare i sospetti e chiarire la dinamica dell’episodio. Stando alle prime informazioni riportate dai media locali, potrebbe trattarsi di un tentativo di regolamento di conti o di intimidazioni nel mondo del narcotraffico, anche se al momento non ci sono conferme.

