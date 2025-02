Primo allenamento per Neymar con il Santos, dove è tornato dopo le esperienze all’estero con Barcellona, Psg e Al-Hilal. Il centravanti si è presentato al centro sportivo della squadra chiamato Rei Pelé arrivando in elicottero. O Ney infatti proveniva direttamente da Mangaratiba, località del litorale dello stato di Rio de Janeiro dove l’Italia del ct Prandelli era in ritiro durante i Mondiali del 2014, e dove Neymar possiede una lussuosa villa.

Per spostarsi ha scelto dunque l’elicottero che ha acquistato nel 2019 e che, oltre a due piloti, può trasportare fino a otto persone più eventuali bagagli. Il tragitto Mangaratiba-Centro Rei Pelé ha richiesto un’ora di volo, durante la quale è stato calcolato dai media locali un consumo dai 240 ai 350 litri di combustibile, per una spesa pari a circa 580 euro per ogni tratta. Cifre che l’ex del fantasista del Barça, considerati i guadagni, può permettersi senza nessun tipo di preoccupazione. Lo scorso maggio, la rivista Forbes aveva stilato la top 10 degli atleti più pagati al mondo. Il brasiliano si classificò settimo con 108 milioni di dollari complessivi. Anche se la sua avventura calcistica in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Hilal non è andata come previsto, appena 7 presenze in un anno e mezzo, da un punto di vista economico Neymar ha sicuramente fatto la miglior giocata della sua carriera.