Marcus Jordan è stato arrestato in Florida. Lo riporta la stampa americana (People e TMZ tra gli altri) che pubblica anche la foto scattata al momento dell’ingresso nel penitenziario della contea di Orange a Orlando. Guida in stato di ebbrezza, possesso di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale, le accuse al secondogenito della leggenda del basket Michael Jordan e della prima moglie Juanita Vanoy. Il trentaquattrenne, che ha giocato a basket a livello agonistico per l’ultima volta all’Università della Florida Centrale nel 2012, è apparso recentemente in diversi reality show. Il giudice ha fissato una cauzione di 4.000 dollari. Il figlio della leggenda dei Chicago Bulls – sei campionati Nba e due ori olimpici (Los Angeles ‘84 e Barcellona ‘92) con gli Stati Uniti – è già stato rilasciato.

Stando al rapporto di arresto, l’agente ha notato il Suv Lamborghini blu del figlio di MJ bloccato sui binari ferroviari e avvicinandosi ha sentito un forte odore di alcol: dopo diversi tentativi, Jordan ha ammesso di aver bevuto, ma ha sostenuto di essere sotto il limite legale, rifiutandosi però di fare il test. Durante i controlli è stata trovata una busta con polvere bianca, identificata in seguito come cocaina. Marcus è un ex giocatore di basket universitario diventato popolare dopo la partecipazione a un reality show. Celebre la sua relazione anche con Larsa Pippen (dal 2022 al marzo 2024), ex moglie dell’ex compagno di squadra di suo padre, Scottie Pippen. Nel 2021 era stato fermato anche l’altro figlio, Jeffrey, per aggressione aggravata al personale medico in un ospedale in Arizona.