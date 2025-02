Un uomo ha fatto fuoco in un centro di formazione per adulti a Orebro, a circa 200 chilometri a ovest di Stoccolma, in Svezia. Almeno 10 persone sono morte. La scuola, chiamata Campus Risbergska, viene frequentata da studenti che hanno più di 20 anni. Vengono offerti corsi di scuola primaria e secondaria superiore, oltre a corsi di svedese per immigrati, formazione professionale e programmi per persone con disabilità intellettiva.