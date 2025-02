La Procura di Firenze ha chiesto una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per Alexander Pereira, ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, nel processo con rito abbreviato in cui è imputato per peculato e malversazione. La prossima udienza, fissata per il 27 marzo, vedrà l’intervento del legale di parte civile e dell’avvocato difensore di Pereira, Sigfrido Fenyes, prima della sentenza del giudice Angela Fantechi.

L’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Christine von Borries, contesta a Pereira l’uso improprio dei fondi della Fondazione per spese personali non previste dal contratto. Tra queste, figurano il trasloco dalla sua abitazione di Milano a San Casciano Val di Pesa, pernottamenti in alberghi, viaggi in elicottero, taxi e treni, oltre a rimborsi per acquisti privati.

L’importo complessivo delle spese ammonta a 126.483,61 euro, somma che la Procura ha disposto di sequestrare, riuscendo finora a sequestrare solo 37.789,09 euro sui conti correnti austriaci dell’ex sovrintendente. Pereira è inoltre accusato di malversazione per l’utilizzo improprio di 35 milioni di euro stanziati dal Fondo governativo per la ripatrimonializzazione degli enti lirico-sinfonici. Secondo l’accusa, questi fondi sarebbero stati impiegati per il pagamento di stipendi e imposte, anziché essere destinati al rafforzamento del patrimonio della Fondazione.

Dopo cinque anni alla guida del Teatro alla Scala, Pereira era stato nominato sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino nel 2019 con un contratto da 240mila euro annui. Nel 2023, ha rassegnato le dimissioni a seguito dell’avviso di garanzia ricevuto dalla Procura fiorentina. L’indagine ha rivelato ulteriori dettagli sulle spese contestate: oltre ai 24mila euro per il trasloco, ci sono 4.600 euro per un albergo utilizzato tra dicembre 2019 e febbraio 2020 mentre cercava casa e il pagamento dell’affitto della sua abitazione da parte di due fondazioni estere, che ritenevano di finanziare il Maggio Musicale.