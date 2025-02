“La sua figura e le sue reti sono scolpite indelebilmente nelle menti degli amanti del calcio anni’90, simboli di un’era calcistica che ha cresciuto più di una generazione, tra cui la mia”. Luca Dal Canto è entusiasta di poter essere alla regia di Igor. L’eroe romantico del calcio, il film documentario su Igor Protti, l’unico giocatore nella storia del calcio italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in Serie A, Serie B e due volte in Serie C. Questo mese cominceranno le riprese, mentre il progetto sarà presentato e distribuito tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Il documentario ripercorrerà la sua carriera, dagli esordi a Rimini fino a diventare uno dei calciatori simbolo degli anni’90 (a Livorno ha fatto la storia, ma è stato amato anche a Napoli e soprattutto a Bari), ma non solo. Racconterà Protti anche dal punto di vista umano. “Igor è un campione che ancora oggi è amato e ricordato in tutte le città dove ha giocato – sottolinea Alberto Battocchi, fonico e autore del film – perché ha saputo incarnare lo spirito di quei territori portuali, popolari, veraci per i quali ha lottato e vinto. Il film infatti racconterà anche questo: quei luoghi, quelle battaglie e quella temperanza che di fatto rende Protti un vero e proprio eroe romantico“. Lo stesso ex calciatore è molto contento che il progetto sia stato affidato a Dal Canto e Battocchi: “Appena i due autori mi hanno presentato e proposto il progetto ho immediatamente accettato di farne parte. Conoscevo già il valido lavoro di Alberto e Luca in questo campo, e in particolare ero rimasto colpito dal corto pluripremiato L’ultima figurina – svela Protti – In quel progetto ho trovato una semplicità e una sensibilità che in pochi minuti riesce a suscitare emozioni e lanciare messaggi indelebili. Partecipare attivamente a questo documentario mi rende felice“.