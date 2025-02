Il tema oggetto della riunione “è importante” e i socialisti europei sono “a favore di una difesa comune. Il punto è come farla davvero, superando quella che fin qui è stata la mancanza di volontà politica degli Stati di mettere in comune competenze e investimenti che servono sulla ricerca, sullo sviluppo. Insomma, una difesa che sia davvero comune”. Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein uscendo dal pre-vertice del Gruppo dei socialisti europei tenutosi a Bruxelles in occasione della riunione informale del Consiglio europeo sulla difesa.

Il consenso tra i socialisti europei, spiega Schlein, è che non si possa ridurre l’ambizione del piano Next Generation Eu, “una visione del futuro che tiene insieme la politica industriale, la coesione sociale, la conversione ecologica e digitale”, riducendo tutto soltanto al tema degli investimenti sulla difesa. Serve invece “un grande piano strutturale di investimenti comuni”, entro cui si possono considerare nuovi investimenti comuni europei, “senza che però gli investimenti sulla sicurezza tolgano alcunché alla spesa sociale“, prosegue Schlein. Che conclude: “Non si pensi di poter ridurre la spesa sociale per fare investimenti nuovi sul terreno della difesa”.