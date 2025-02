Il capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha pubblicato il suo nuovo libro edito da Mondadori intitolato Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi. Qui ha rivelato diversi aneddoti riguardanti la sua leggendaria carriera e, intervistato da Fanpage, ne ha antivcipato qualcuno: dal rimpianto per non aver mai vinto una Champions League a al primo stipendio guadagnato.

“Penso che quello che ho avuto, l’ho meritato, e quello che non ho avuto, non l’ho meritato. Di conseguenza non ho nessun tipo di rimpianto, anche perché averne vuol dire non avere rispetto nei confronti di chi ha trionfato”, ha detto l’ex portiere della Juventus in merito al non aver mai alzato al cielo una Champions League o aver vinto un Pallone d’Oro, anche se per un portiere è un premio particolarmente difficile da poter mettere in bacheca. Nella storia, solo Lev Yashin ci è riuscito. Proprio a proposito di quest’ultimo, Buffon ha raccontato di quando scandalizzò una giornalista russa quando aveva solo 18 anni: “La sera prima di esordire con la Nazionale in Russia ricordo che, mentre eravamo in ritiro, una giornalista mi chiese se poteva intervistarmi. Mi disse che si parlava molto bene di me e disse questa frase: “Quasi tutti sono convinti che dopo Yashin tu sarai il più grande portiere della storia”. La mia risposta fu: “Ma chi ti ha detto che io valgo meno di Yashin?”. Quando risposi così, lei rimase quasi scandalizzata ma in quel mio essere dissacrante c’era anche una voglia di verità e di sfuggire ai paragoni ad appena 18 anni”.

Infine, l’ex calciatore si è lasciato andare con una battuta sui soldi guadagnati in 29 anni di carriera: “I miei primi stipendi da calciatore, siccome avevo 17 anni, andavano sul conto dei miei e me li gestivano loro. Mi sono ritrovato con un patrimonio immobiliare infinito. Devo dire meno male, perché a quell’età lì avrei potuto fare dei disastri. Un’altra mia fortuna è che in quel periodo non ci fossero i social, perché sono certo che avrei avuto 800 miliardi di follower, ma avrei combinato dei danni”.